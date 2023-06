Eine Frischzellenkur für das „Unikum“

Die Abwasserreinigung im Blick: Christian Hielscher, Albrecht Kündiger, Frank Göbel, Andreas Odendahl, Heike Spitzbart, Christian Seitz (v. l.) stellen das sanierte Klärwerk Ruppertshain vor. wein © Wein

Abwasserverband modernisiert Klärwerk Ruppertshain für 2,7 Millionen Euro

Kelkheim - Die Stadträte Wolf-Dieter Hasler und Thomas Zellhofer wohnen im „Bergdorf“. Doch dieses Ruppertshainer Idyll kannten auch sie noch nicht: An der Kläranlage im Feld unterhalb der Schönwiesenhalle befinde sich der „sauberste See Kelkheims“, wirbt Bürgermeister Albrecht Kündiger beim Rundgang. Er soll Recht behalten: Das kleine Gewässer hat seinen Reiz mit klarem Wasser und Grün drum herum - von Seerosen bis zum Schilf. Das nette Nass ist das Ergebnis eines längeren Reinigungsprozesses im Klärwerk zuvor - von dort kann es ohne Bedenken in den Krebsbach fließen.

Die Anlage in Ruppertshain ist mit einer Kapazität für 4950 Einwohner eine der kleineren im Gebiet des Abwasserverbandes Main-Taunus. Neun Klärwerke gibt es laut Betriebsleiter Andreas Odendahl, Kriftel ist mit einem Einzugsgebiet für fast 50 000 Einwohner die größte Betriebsstätte, Kröftel im Rheingau-Taunus-Kreis mit 1600 die kleinste. Der Verband kümmert sich um alle Kommunen im MTK außer Flörsheim, Hochheim und Eschborn, zudem um Königstein, Glashütten, Teile von Idstein und Niedernhausen. Insgesamt hat er rund 60 Mitarbeiter und seinen Sitz in Hofheim. Vorsitzender ist Kriftels Bürgermeister Christian Seitz, Stellvertreter sind Kündiger und Hofheims Erster Stadtrat Wolfgang Exner.

Heilstätte benötigte besondere Reinigung

Auf die Anlage in Ruppertshain ist der Kelkheimer Rathauschef aus mehreren Gründen stolz, so dass sie am Samstag den Bürgern vorgestellt wird. Zunächst wurde sie seit 2018 umfangreich erweitert, erneuert und saniert. Bis zu 2,7 Millionen Euro werden laut dem technischen Geschäftsführer Frank Göbel und der kaufmännischen Chefin Heike Spitzbart investiert.

Zweitens sei die Anlage ein „Unikum“, wie Kündiger betont. Denn sie versorge allein den Stadtteil Ruppertshain, während von Eppenhain eine Leitung durch den Wald ins Klärwerk Ehlhalten verläuft, Fischbach nach Lorsbach entwässert und der Rest Kelkheims an Sindlingen angeschlossen sei. Dieses Alleinstellungsmerkmal habe historische Gründe, so Kündiger und Göbel. Denn im Ort gab es lange die Lungenheilanstalt, deren Abwässer mit Entkeimung und Desinfektion besonders behandelt werden mussten. Daher bekam Ruppertshain 1962 seine eigene Anlage für damals rund 1600 Einwohner, 1980 bis 1982 wurde sie erweitert für knapp 5000 Menschen, 1998 auf gezielte Stickstoffelimination umgerüstet und 2003/2004 optimiert.

TAG DER OFFENEN TÜR Der Abwasserverband Main-Taunus lädt für Samstag, 24. Juni, von 12 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür im Klärwerk mit Rundgängen und Informationen ein. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt. Es sollten die Parkplätze am Sportplatz, verlängerte Wiesenstraße, genutzt werden. Dann ist es noch ein kurzes Stück rechts von der Halle runter ins Feld. wein

Dann begann vor fünf Jahren die nächste große Maßnahme. Laut Seitz und Göbel ist Corona für den langen Zeitraum tatsächlich ein Grund, da zum Teil keine Arbeiten an Ort und Stelle laufen konnten. Später sei eine „teilweise extrem lange Lieferzeit von Ausrüstungsgegenständen“ hinzugekommen. Nun aber ist der Verband zufrieden - und Göbel kann nach fast 30 Jahren im Betrieb auch mit diesem Projekt in den Ruhestand gehen. Sein offizieller Nachfolger wird Christian Hielscher, einige Aufgaben wird auch Betriebsleiter Odendahl übernehmen. Chef Seitz ist es wichtig, die Anlagen „ständig auf dem aktuellen Stand zu halten, damit sie funktionieren“. Denn beim Abwasser frage zwar kein Bürger nach - weil er eben davon ausgehe, dass alles im wahrsten Sinne des Wortes laufe. Hier sei er auch froh, dass die interkommunale Zusammenarbeit sehr gut sei. Nun sollten in Ruppertshain auch die Bürger einmal „reinriechen“ können, so Seitz.

Wobei das hier im Grünen nicht mal das Thema ist. Natürlich ist ein Geruch da, aber vom großen Gestank weit entfernt. Durch die Trockenheit plätschern das Ab- und Regenwasser nur über den Zulauf in die Anlage. Bis zu 42 Liter pro Sekunde kann sie bei Starkregen aufnehmen, erst dann regelt ein Überlauf die Lage. Das Rückhaltebecken ist komplett leer, der Zulauf zum sogenannten Sandfang wurde umgebaut, die Technik erneuert. Dort ist auch der Stahlrechen, der die Feststoffe herauszieht. Diese Anlagen haben eine Einhausung bekommen. Auch wurde eine Lager- und Dosierstation für Fällmittel für die chemische Reinigung errichtet. In diesem Bereich setzt sich in einem langen Becken auch das Fett durch Zugabe von Sauerstoff ab, bevor das Wasser in die beiden großen Rundbecken fließt. Hier wird durch weitere Zugabe von Sauerstoff eine biologische Reinigung mit Bakterien angelegt, bevor im inneren Ring sich der Klärschlamm am Boden absetzt und das nun klare Nass in den „Schonungsteich“ abläuft.

Wenn es trocken ist, kann das Wasser laut Göbel schon mal bis zu 24 Stunden im Prozess fließen, bei Regen ist es deutlich kürzer. Auf der Anzeige ist ein Durchlauf von rund 5,5 Kubikmeter pro Stunde in die „Freiheit“ abzulesen. Im Vorjahr, als es sehr trocken war, wurden laut Verband in Ruppertshain rund 350 000 Kubikmeter Wasser gereinigt. 2023 sind es bereits bis Ende Mai 341 000.

Der Verband hat auch die komplette Elektroinstallation erneuert, das Prozessleitsystem angepasst und die Hardwarekomponenten ersetzt. Zwar ist unter der Woche täglich eine Person hier, doch teilweise können Störungen auch mit einem Tablet extern behoben werden. Die Software wird noch angepasst. Angeschlossen werden muss noch die große Photovoltaikanlage, die erste verbandseigene in einem Klärwerk, die auf dem Haupt- und dem Rechengebäude installiert wurde. Gut 130 000 Kilowattstunden Strom verbraucht der Standort Ruppertshain im Jahr.