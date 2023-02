Eine bunte Film-Mischung

Das Kino bietet seit gestern eine bunte Film-Mischung im Vereinshaus in der Rotlintallee an: „Was man von hier aus sehen kann“ läuft von Sonntag bis Dienstag, jeweils um 19.30 Uhr. „Maurice, der Kater“ (Samstag und Sonntag 15 Uhr), „Der Geschmack der kleinen Dinge“ (täglich bis Sonntag und Mittwoch 19.30 Uhr), „Die drei ???“ (Freitag bis Dienstag 17 Uhr, Samstag und Sonntag 15 Uhr), „Ein Mann namens Otto“ (täglich bis Dienstag 20 Uhr), „Acht Berge“ (Freitag bis Dienstag 17.30 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr). Eintrittskarten können unter der Telefonnummer 0 61 95 / 6 55 77 bestellt werden. wein