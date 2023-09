Eine Autofahrt mit viel Testosteron

Schläge kleingeredet, Gericht stellt Fall gegen Geldzahlung ein / Fahren ohne Führerschein nicht nachweisbar

Kelkheim - Es ist nicht verboten, ein Auto zu besitzen wenn der Eigentümer keinen Führerschein hat. Er darf halt nur nicht damit fahren. Davon ist die Amtsanwaltschaft Frankfurt aber offenbar ausgegangen, als sie einen 30 Jahren alten Kelkheimer des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeklagt hat. Doch dessen nicht genug, er soll auch noch einen Kumpel (31) nach zunächst verbalem Streit gehauen haben. Es ging also auch um eine Körperverletzung, weshalb sich jetzt das Königsteiner Amtsgericht mit der Sache zu befassen hatte.

„Ziemlich sportliche Anklage“, konstatierte Strafverteidiger Thilo Münster. Die in den Schriftsätzen aufgeführte Wagenbesetzung entspreche zwar den Tatsachen, und ja, es sei auch gestritten und gehauen worden. Aber sein Mandant sei nur Beifahrer gewesen, am Steuer habe ein Anderer gesessen, der das auch bestätige.

Der Prozess ist damit zwar nicht ausgegangen wie das berühmte „Hornberger Schießen“, aber der Vorwurf des Fahrens ohne Führerschein war nicht zu halten. Und ob die Hauerei so oder anders abgelaufen sei, konnte auch nicht mit der für ein Urteil nötigen Sicherheit ermittelt werden. Irgendetwas handgreiflicher Natur sei aber vorgefallen, so das Gericht, weshalb es am Ende zwar keinen Freispruch gab, sondern eine Verfahrenseinstellung gegen Zahlung von 600 Euro.

Das Ganze kam durch Zufall raus: Der Kelkheimer, der Kumpel und ein 30 Jahre alter „dritter Mann“ waren am Tattag, dem 29. Juni 2021, zur gemeinsamen Fahrt von Kelkheim nach Wolfskehlen bei Darmstadt, aufgebrochen - im Auto des Angeklagten, einem Skoda, der ihm von seiner Mama geschenkt worden sein soll, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er hatte nie einen besessen und kann eigenen Angaben zufolge auch gar nicht Auto fahren, weshalb er stets einen Chauffeur brauchte. In dem 30-Jährigen habe er ihn gefunden, auch am Tattag.

„Nur kleine Rangelei“

Unterwegs, so berichtete er, habe es im Wagen Streit zwischen ihm und seinem 31 Jahren alten Kumpel gegeben - so heftig, dass er anhalten ließ. Draußen soll es dann einen Faustschlag ins Gesicht des Älteren gegeben haben, der soll laut Anklage gestürzt sein und sich dabei Schürfwunden am Ellenbogen zugezogen haben. Der Fahrer, der Justiz aus rund zwei Dutzend Verfahren wegen Körperverletzung bekannt, will im Auto geblieben sein. Dieser wisse nur noch, dass sich die beiden „gezofft“ haben, worüber könne er nicht genau sagen, „es ging wohl um ein Mädel und darum, ob sich die weite Tour überhaupt lohne“. Offenbar hatte die Amtsanwältin Zweifel daran, dass der Zeuge im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ob er sie dabei habe, fragte sie. „Nö“, so der Zeuge grinsend. Ob er sie dem Angeklagten vor Fahrtantritt vorgewiesen habe? „Nö, warum, der wusste, dass ich fahren darf.“

Erkenntnisgewinn brachte auch die Befragung des mutmaßlich Geschädigten nicht: „Nur eine kleine Rangelei, wir hatten getrunken, Testosteron und so, die Hormone, wissen Sie . . .?“ Sie hätten sich mal kurz in den Armen gelegen, mehr sei da nicht gewesen, deshalb habe er die zunächst bei der Polizei erstattete Anzeige nach der Ausnüchterung auch wieder zurückgezogen. Der Geschädigte war damals auf offener Landstraße ausgesetzt worden und musste später nach Hause trampen, wie er erzählte.

So weit hatte das außer dem Dreien niemand mitbekommen - und es wäre nie herausgekommen, wenn die beiden im Wagen verbliebenen Männer unterwegs nicht noch den im Kofferraum mitgeführten Roller ausgeladen und „irgendwo an einen Gartenzaun gelegt“ hätten. Dort wurde das herrenlose Kleinkraftrad dann von der Polizei gefunden.

In Sorge, es könne jemand verletzt sein, recherchierten die Beamten dann die Halterin, die Mutter des Geschädigten. Eine Kelkheimer Polizeistreife fuhr an die Halteradresse. Geöffnet hat jedoch der Geschädigte, mit einem „etwas zerbeulten Gesicht“, wie es ein Polizist beschrieb. Der Streife sei dann von der angeblichen Körperverletzung berichtet worden, woraufhin dem Mann geraten wurde, Anzeige zu erstatten.