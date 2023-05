EDS-Schülerfirmen jubeln über den Sieg

So sehen Hessenmeister aus: Das Team von „Stilolab“ hat den Paten und Lehrer Roland Struwe auf den Arm genommen. Firmenchef Marvin Schopf (hinten links) reckt die Trophäe in die Höhe. Stilolab © Stilolab

Der Stift-Aufsatz von „Stilolab“ erreicht Platz eins in Hessen

Kelkheim - Lehrer Roland Struwe und seine Schüler haben ein Händchen dafür, was ein gutes, interessantes Unternehmen ausmacht. Und quasi ein „Dauer-Abo“ auf Hessens beste Schülerfirma. Auch das „Junior“-Unternehmen „Stilolab“ der Eichendorffschule (EDS) hat jetzt den Titel nach Münster geholt. Es ist bereits der sechste Landessieg beim neunten Jung-Betrieb. Im Vorjahr hatte „Carducation“ mit seinem Klima-Kartenspiel die deutsche Meisterschaft und Platz drei bei der Europameisterschaft geholt.

Ganz so weit ist „Stilolab“ noch nicht. Aber die Freude über Hessens beste Schülerfirma im Rahmen des „Junior“-Projektes, 1994 vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln ins Leben gerufen, ist groß. Den zweiten Platz teilen sich „fill up candles“ von der Theodor-Heuss-Schule aus Baunatal mit der Herstellung nachhaltiger Kerzen, und „Terra(k)hotta Club“ von der Elisabethenschule aus Hofheim mit der Herstellung von Terrakotta-Öfen. Auf Rang drei landete „SOAPerfect“ von der Friedrich-Ebert-Schule aus Homberg mit nachhaltigen Seifen.

Nachdem vor kurzem der Vertrieb des Produktes „An-Di“, ein analoger Aufsatz für den digitalen Apple Pencil, um das analoge Schreiben mit der digitalen Welt zu verbinden, beginnen konnte, stand mit dem Landeswettbewerb die nächste Herausforderung für „Stilolab“ an. Eine Präsentation wurde der Jury vorgestellt. Darauf folgten zwei Jury-Interviews am eigenen Stand. Die Idee zu „Stilolab“ ist im Alltag der EDS entstanden. So war während der Wahl zur Schülervertretung nach „normalen“ Stiften gefragt worden. Ein iPad haben fast alle, Bleistift oder Kugelschreiber längst nicht mehr. So entwickelte das Team einen Aufsatz, der auf den digitalen Apple-Stift gesteckt werden kann. Er bestellt aus Maisstärke, die nach 80 Tagen biologisch abbaubar und gut verfügbar ist. Mittels 3 D-Drucker wird der „An-Di“ ohne großen Aufwand hergestellt.

„Wir haben eine wirklich originelle Präsentation gesehen und ein wirklich tolles Produkt. Aber auch ein tolles Produkt- und Verpackungsdesign. Das ist auch wichtig. Genauso wie der ansprechende Geschäftsbericht. Alles das zielt auf eine kluge Markenbildung hin“, hob Jury-Mitglied Matthias Rust vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft hervor. Pluspunkte gab es, weil die „Produktentwicklung aus einem eigenen Bedarf heraus entstand“. Online-Shop und Kartenzahlung seien wichtig, die Nachhaltigkeit mitgedacht worden. „Die persönlichen Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder finden sich im Produkt wieder. Eine Weiterentwicklung ist erkennbar und das führt das Team zum Bundeswettbewerb“, so Rust. Lob gab es auch von Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: „Ich bin beeindruckt von der Kreativität und dem Engagement, das die jungen Menschen mit ihren Schülerfirmen gezeigt haben.“ Er hob „Innovationsgeist“ und „ausgefeilte Geschäftskonzepte“ hervor. Schülerfirmen seien „ein wichtiger Baustein der Berufsorientierung“.

„Diese tolle Idee hat es einfach verdient weiterzukommen. Und ich hoffe, dass mein Team auch in Berlin überzeugen kann“, meint Schulpate Struwe. Dass der Stress noch nicht ganz vorbei ist, stellt Vorstandsvorsitzender Marvin Schopf dar: „Es war ein langer Weg, doch schlussendlich ein erfolgreicher. Natürlich feiern wir jetzt erstmal unseren Sieg, stecken aber schon voll in den Vorbereitungen für den Bundeswettbewerb.“ Der ist vom 12. bis 14. Juni in Berlin. Den „An-Di 1.0“ gibt es für 3,99, mit Gravur für 5,99 Euro. Eine Halterung „Conni“ kann erworben werden. Informationen unter www.stilolab.de .