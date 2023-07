Disco-Schlüssel wechselt nach 25 Jahren

Freude in der Disco: Rustikal ist der „City-Club“ immer geblieben, rustikal ist auch der Schlüssel, den Joachim Schorb und Judith Moog an die neue Betreiberin Jasmin Klomann (links) übergeben. weiner © wein

Judith Moog und Joachim Schorb geben Leitung im „City-Club“ an Jasmin Klomann weiter

Kelkheim - Was ein großartiges Lebenswerk! So viele Menschen über mehr als zwei Jahrzehnte glücklich gemacht. Wahnsinn! Ihr wart tolle Betreiber! Da kann man nur applaudieren.“ Kommentare wie dieser in den Sozialen Netzwerken gehen bei Judith Moog und Joachim Schorb sicher runter wie Öl. Am Samstagabend haben sie das viele Lob auch persönlich bekommen, denn die Betreiber der einzigen Discothek im Main-Taunus-Kreis, des „City-Clubs“ in der Stadtmitte, haben nun nach 25 Jahren aufgehört.

Es war noch einmal viel Party und Musik, beste Stimmung und eine lange Nacht - genau so, wie das private und berufliche Paar den Club das lange Vierteljahrhundert geführt hat. Das Wichtigste sei immer gewesen, dass sich die Besucher hier wohlfühlen und Musik hören, „bei der sie vom Alltagsstress abschalten können“, sagt Schorb. Welcher Trend das auch sei - von Techno über Hip-Hop bis zu Schlagern, Mallorca-Hits und Oldies aus den 80er- oder 90er-Jahren.

Und der 66 Jahre alte Kelkheimer fügt als Bestätigung gerne an: „Es gibt nicht viele Discos in Hessen, die 50 sind.“ Diesen runden Geburtstag feiert der „City-Club“ im nächsten Jahr. Dann wird Jasmin Klomann als alleinige Chefin hinter den Tresen stehen oder in den Sitzecken die Gäste begrüßen. Die 33-Jährige aus Schwalbach ist seit Anfang Juli nun die Betreiberin. Sie führt mit der Familie zudem noch den Kiosk im Freibad in Bad Soden. Moog und Schorb haben sich aus dem Kreis einiger Bewerber bewusst für die gelernte Köchin entschieden, das habe am besten gepasst, die Chemie von Anfang an gestimmt, betonen sie. Klomann, die früher in Frankfurt auch kurze Zeit Fußball in der Damen-Bundesliga spielte, war regelmäßiger Gast im Club. Nun wird es ihr Arbeitsplatz.

Und Schorb ist froh, dass es hier am Rand der Neuen Stadtmitte genauso Inhaber geführt weitergeht wie unter ihrer Regie. „Das hat mich schon gereizt, die Harmonie muss stimmen“, sagt Klomann, die hier nicht alles verändern, aber schon ein bisschen frischen Wind reinbringen will. Dazu gehört, beliebte ältere Formate wie Geburtstagsfeiern, Fastnacht, Kinder-Halloween mal wieder anzubieten. Und regelmäßig mit internationalen, wechselnden DJs zu arbeiten. Zur ganz offiziellen Eröffnung am 7. Oktober hat sie den in der Szene bekannten DJ Thomka engagiert.

NACHTGASTRONOMIE Das Geschäftshaus an der zentralen Kreuzung Frankenallee / Frankfurter Straße ist seit 49 Jahren die Heimat des „City-Clubs“. Judith Moog und Joachim Schorb erinnern sich noch an den Beginn. Nach einem Jahr Ausbauzeit wurde die Discothek in ehemaligen Kinoräumen am 30. April 1974 von Rosi und Walter Braun aus Rüsselsheim eröffnet. Schorb weiß, dass sich später eine Bürgerinitiative gebildet hatte, weil Lärm befürchtet wurde. Vor allem hatte das Projekt die Unterstützung von höchster Stelle: Bürgermeister Winfried Stephan habe sich in Kelkheim „Nachtgastronomie“ gewünscht. Seine Sekretärin habe ihm die Brauns vermittelt, die den „Top-Club“ in Rüsselsheim führten, berichtet Schorb. Diese Disco habe dann eine Abordnung aus Kelkheim besucht - und kam mit kleinen Hindernissen auch rein. Ganz gleich: Die Gäste waren begeistert, das Projekt konnte starten. Moog und Schorb heben hervor, der Club sei dann „mit sehr großem Erfolg an sieben Tagen der Woche von 20 bis 1 Uhr geöffnet“ gewesen. Es sei „ein beliebter Treffpunkt weit über die Grenzen Kelkheims hinaus“ geworden, zum Beispiel die Partyzone „für alle Fußballer aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet“. Künstler wie Wolfgang Petry, Frank Seidel oder Michael Wendler starteten auch ihre Karrieren mit Auftritten im „City-Club“. Mit dem Betreiber-Duo aus Kelkheim zog dann am 1. Juli 1998 neuer, frischer Wind ein. Sie freuen sich weiter über viele Stammgäste und „Nachtschwärmer aus der ganzen Region“. Heute seien schon die Kinder der Eltern hier, „die sich im City-Club“ kennen und lieben gelernt haben“, erzählt das Duo mit einem Schmunzeln. Sehr zufrieden ist auch Bürgermeister Albrecht Kündiger. Der Club habe für Kelkheim „eine ganz große Bedeutung und sucht in der Region seinesgleichen“. Die Betreiber seien über 25 Jahre „ein Glücksgriff“ gewesen, hätten das Haus „sehr vernünftig, vorbildlich und verträglich“ geführt . wein

Moog und Schorb beobachten das gerne. Auch wenn die langjährige Chefin schon reichlich Wehmut fühlt: „Es ist nicht so einfach. Aber irgendwann muss man sagen: ,Es ist Schluss’“, sagt die 65-Jährige. Aber so ganz passé ist der Club nicht. Sie werden in der Anfangszeit etwas unterstützen, ansonsten als Lokalmatadoren gerne weiter Gäste sein. Und dann sicher auch mal das Spezialgetränk bestellen, das es nur hier gibt: den Shot „Apfelkuchen“. Apfel und Zimt seien drin, mehr wollen sie nicht verraten.

Am Alter soll der Besuch der Disco nicht scheitern, gerade samstags war der „City-Club“ vor allem für die Generation Ü 30 offen. Als mal eine Gruppe von Damen und Herren um die 70 hereinspazierte, da sei er schon neugierig geworden, erzählt Schorb. Der Tross hatte vor 50 Jahren in Kelkheim sein Abitur gemacht und wollte nun gemeinsam den Abschluss feiern, erfuhr er. Nach der 40-Jahr-Feier habe ihm Bürgermeister Thomas Horn einen Brief geschrieben. So habe er zum offiziellen Teil bleiben wollen, dann drei Stunden wegen der guten Musik die Tanzfläche nicht mehr verlassen - so der Tenor.

Bestens zu sprechen sind Schorb und Moog auch auf Horns Nachfolger Albrecht Kündiger. Der wisse um die Bedeutung der einzigen Disco im Kreis, habe ihnen in der schweren Pandemie-Zeit neben der Unterstützung vom Bund sehr geholfen. Denn im Saal konnte nicht getanzt werden, also eröffnete das Duo seinen Beach-Club auf einer städtischen Fläche im Gewerbegebiet Münster. Die Corona-Zeit sei wirtschaftlich die knifflige Phase gewesen, so Schorb. Ansonsten waren sie „immer zufrieden“.

Im Club hatten sich Moog, die hier schon arbeitete, und Gast Schorb kennengelernt. Sie war zuvor in einer Rehaklinik in Königstein beschäftigt, er hatte als gelernter Elektriker erst ein Kinderkarussell, dann eine Losbude auf Festen wie der Frankfurter Dippemess oder dem Hochheimer Markt geführt. Als die Brauns ankündigten, aufhören zu wollen, entschieden Schorb und Moog nach einer Clubnacht: Sie steigen ein. Sie hätten die Disco „einmal auf links gedreht“ - und es sei bestens gelaufen. Einen gewissen „rustikalen Stil“ behielten sie immer bei, ansonsten wurde in neue Musik- und Lüftungstechnik, ins Mobiliar investiert. Schorb formuliert es trotz dreier Superlative nicht falsch: „Wir sind der beste, größte und einzige Club im Main-Taunus-Kreis.“ wein