Der Wald kam noch glimpflich davon

Teilen

Viel Interesse an Begehung

Kelkheim - Die Vögel zwitscherten, und die Sonne lachte schon am frühen Morgen. Das Wetter passte also gut, als der Königsteiner Forstamtsleiter Sebastian Gräf und Kelkheims Revierförster Hendrik Bickel auf den Parkplatz Rettershof fuhren und kurz darauf Bürgermeister Albrecht Kündiger und Umweltdezernent Wolf-Dieter Hasler begrüßten. Zum bereits 16. Mal trafen sich die Mitarbeiter von Hessen-Forst mit interessierten Bürgern zur Waldbegehung. Nachdem im vergangenen Jahr die grüne Lunge „Am Reis“ zwischen Hornau und Fischbach inspiziert worden war, hatten sich alle diesmal am Rettershof verabredet. Nach der Begrüßung von Bürgermeister Kündiger im Schatten der Bäume, machte sich die rund 30-köpfige Gruppe auf in Richtung Wald.

Bickel und Gräf erwähnten das Planungswerk für den Forst, das alle zehn Jahre aktualisiert werden müsse, um genaue Analysen anstellen zu können. Fragen dazu skizzierte der Kelkheimer Förster: „Wie viel Wald ist noch da? Wo sind Freiflächen? Wie viel wächst nach? Und wichtig: Wie viel dürfen wir nachhaltig nutzen, um die Bestände zu erhalten?“ Kelkheim sei bisher im Vergleich zu den Städten Königstein und Kronberg, die näher am Taunuskamm liegen, von allzu großen Schäden verschont geblieben. „Diese Riesenfreiflächen, wie wir sie am Altkönig sehen, gibt es hier nicht“, wusste Bickel.

Fichtenanteil mit 16 Prozent gering

In den vergangenen Jahren hatten die Wetterkapriolen zu großen Borkenkäfer-Populationen geführt. Stürme und vom Borkenkäfer befallene Nadelgehölze, besonders die nach dem Krieg wegen der Holzknappheit gepflanzten Fichten, kippten reihenweise um. „In Kelkheim ist der Fichtenanteil mit 16 Prozent eher gering“, gaben die Forstamtsmitarbeiter allerdings Entwarnung. Etwas mehr als die Hälfte sei zwar abgängig, aber das sei vergleichsweise wenig in Anbetracht der Allgemeinlage.

Am Samstag inspizierten die Forstleute mit den Bürgern Bäume, die zur Verkehrssicherung geprüft werden müssen. Ihre Standfestigkeit sei wichtig, denn an akut gefährdeten Plätzen, also beispielhaft an Waldwegen und Straßen, müssten Risiken minimiert werden, so Bickel und Gräf. Auch aktuelle Holzerntemaßnahmen wurden angesprochen. Relativ gut hielten sich die Lärchen im Kelkheimer Stadtwald, erfuhren die Gäste.

Von der Kelkheimer Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, kurz SDW, waren Willi Dorn, Helmut Krause und Kurt Rüffer vorbeigekommen. Michael Jung, Stadtrat und Vorsitzender der „Bürger für Hornau“, schaute ebenso vorbei. Auch andere Abgeordnete hatten sich zum Rettershof aufgemacht, um neuste Beobachtungen zu erfahren. Die Runde lobte das Fachwissen der Hessen-Forst-Mitarbeiter, die sich viel Zeit zu Gesprächen nahmen. Seit Jahren bieten Stadt und Forst die Begehung an. Wechselnde Waldflächen werden einmal jährlich öffentlich inspiziert. Rüffer lobte: „Ich bin tief beeindruckt. Da merkt man schon, dass die Herren studiert haben und viel Expertenwissen mitbringen.“ Nach etwa zwei Stunden nahmen alle wieder Kurs in Richtung Parkplatz auf.

Die Stadt selbst stellt mit dem Forst jährlich den Waldwirtschaftsplan auf. Den Großteil im Kelkheimer Wald mit einer Betriebsfläche von rund 605 Hektar soll darin für 2023 die Ernte der Buche aus mit mindestes rund 2600 Festmetern ausmachen. Die Fichtenbestände wurde schon weitgehend gelichtet, viele Nachpflanzungen, etwa auch von Schulen, der Bürgerstiftung und dem Rotary Club gab es.