Der Namensgeber wäre „vor Neid geplatzt“

Teilen

Zwei Tage wurde „Plansch“ auf der Freibad-Wiese gefeiert. wein © wein

Eichendorffschule feiert 50. Geburtstag mit Festival, 1500 Musizierenden, Tausenden Gästen und neun „Oscars“

Kelkheim - Das kleine Mädchen steht unter dem riesigen Zeltdach und „flötet“ mit den Fingern fröhlich im Takt des Kammerorchesters der Eichendorffschule mit. Maximilian (11), der Trompete gespielt hat, schwärmt „von der Musik und dass so viele Leute hier sind“. Nur wenige Meter weiter sitzt Lino (11) mit seiner Familie. Er hat Tuba gespielt und findet die Atmosphäre hier im Freibad prima. Sein Vater Ivica lobt: „Mega“. Und die Bekannte Sonja, die auf der Picknick-Decke Platz genommen hat, betont: „Das bringt die Menschen zusammen, auf eine andere Art und Weise.“

Besonders ist das „Plansch“-Festival der Eichendorffschule in jeder Hinsicht: Die EDS feiert damit ihren 50. Geburtstag aus 2022 nach. Sie lockt an zwei Abenden mit Dutzenden ehrenamtlichen Helfern gut 1500 Schüler auf gleich zwei Bühnen. Sie sorgt für Festival-Stimmung auf der Freibadwiese mit an beiden Tagen sicher gut 2000 Besuchern. Und betreibt noch Berufsbildung: Denn hier können sich die Jugendlichen über 17 Jobs informieren, die bei „Plansch“ praktiziert werden - vom Moderator über Regie, Bühnenbau bis zu Licht- und Tontechnik. Ein Team um die ehemaligen Schüler Sebastian Rieker und Luke Bliedtner stemmt das Festival mit der EDS komplett ehrenamtlich.

Dort geht es spät ins Bett. Am Mittwoch gibt es den finalen Gänsehaut-Moment, als Malik Harris mit rund 1000 jungen Leuten von den sechs teilnehmenden Schulen aus Münster, Eschborn, Schwalbach, Hofheim, Oberursel und Frankfurt singt. Der Teilnehmer am Eurovision Song-Contest 2022 präsentiert auch seinen damaligen Titel „Rockstar“.

Ähnlich emotional ist es am Tag zuvor. Besonders kurz vor dem Finale mit Sänger Lui Hill, der mit dem Orchester harmoniert. Da wird der ehemalige Schulleiter Horst Ackermann für sein Lebenswerk mit dem neuen EDS-„Oscar“ von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in einer Videobotschaft ausgezeichnet. Sie wünsche sich die Schule als Ort für „Wissen, Mut, Mitgefühl und die Fähigkeit zu sozialem Denken“. Ackermann sagt bescheiden: „Ich habe mich immer bemüht, einen guten Job zu machen. Und ich wünsche der Schule, dass es so weitergeht, wie wir es heute erlebt haben.“

In der Form, dass sich die vielen Ensembles der EDS präsentieren. Der Chor der 5. und 6. Klassen setzt stimmungsvoll mit Liedern wie „Wonderwall“ oder „Westerland“ ein. Titel aus „James Bond“ klingen beim Symphonieorchester kraftvoll wie im Film - unterstützt von 14 Ex-Schülern.

Zur „Oscar-Verleihung“ hat sich Moderator Juri Tetzlaff - bekannt aus dem „Kika“-Kanal im Fernsehen - passend mit Anzug und Fliege in Schale geschmissen: Schul-Namensgeber Joseph von Eichendorff, vor 335 Jahren geboren, würde beim Festival „vor Neid platzen“ und wäre sicher „gerne zur EDS gegangen“, sagt er. Schulleiter Stefan Haid hört das gerne. Mit 50 stehe die EDS „richtig im Leben, hat aber noch Ideen“. Und so hat der Chef drei Wünsche: Die Schule wolle „Bildungsungerechtigkeiten weiterhin entgegen wirken“. Zweitens sei die Energiebilanz des Hauses „verschwenderisch“, hier müsse die EDS „nachhaltiger werden“, sagt Haid unter viel Applaus. Und es müsse die Digitalisierung weiter gefördert werden. Spricht’s und überreicht den ersten „Oscar“ in der Kategorie „Sport“ an Andreas Bornemann, der in der in dieser Saison Handball-Bundesliga gespielt hat. Landrat Michael Cyriax ehrt Andreas Beck, seit 2019 Intendant am Bayrischen Staatsschauspiel München. Für „Musik“ zeichnet Tobias Deitrich vom staatlichen Schulamt Berthold Mann-Vetter, unter anderem Musikpädagoge, Leiter des Symphonieorchesters Main-Taunus, aus. Für das politische Engagement wird ein Trio geehrt: Lukas Schauder (Grüne), seit 2019 Hessens jüngster Landtagsabgeordneter, Lisa Henties (SPD), Stellvertretende Kreisvorsitzende, Chefin der MTK-Jusos, und Fabian Beine (CDU), wie das Duo Stadtverordneter in Kelkheim, zudem im Bundesvorstand der JU. Er ruft den Schülern zu: „Mischt euch ein, engagiert euch gegen Anti-Demokraten. Kontroversen müssen in der Mitte der Gesellschaft stattfinden, nicht an den Rändern.“ Dafür gibt es nicht nur Applaus, sondern vom amtierenden Sprecher Ben Herrigt auch den ersten Titel des „Ehrenschulsprechers“ der EDS. Bürgermeister Albrecht Kündiger lobt die EDS, ehrt Sportbuch-Autor Roland Reng in der Kategorie „Literatur“ und wünscht sich von ihm das Buch: „Eintracht Frankfurt - Deutscher Meister 2024“. Liederbachs Bürgermeisterin Eva Söllner zeichnet Katharina Wilhelm aus, die das ARD-Hörfunkstudio in Los Angeles leitet. wein