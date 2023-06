Der Modellflieger wird zum Vogel

Thomas Petri startet den Flieger, Oscar Fischbach steuert später. © wein

Luftsport-Club bietet besondere virtuelle Flugform an / Samstag ist Schnuppertag

Kelkheim - Die Sonne scheint, die Temperatur ist noch angenehm. Ein schöner Tag zum Modellfliegen. Bis dato beschränkten sich meine Flugerfahrungen aber nur auf Computerspiele - von schwebenden Modellen hatte ich keinerlei Ahnung, geschweige denn mir in irgendeiner Form ein Bild davon gemacht. Ein bisschen Plastik in der Luft zu halten, das kann nicht allzu schwer sein.

Als wir auf dem Platz des Kelkheimer Luftsport-Clubs ankommen, wird mir doch recht schnell bewusst: So ein Modellflugzeug ist schon deutlich mehr as ein bisschen Styropor, Holz und etwas Technik dazu. Das weiß-rote Modell ist kleiner als erwartet und auffällig mit allerlei Technik bestückt. Neben ihm liegt eine große Brille, die stark an klassische „Virtual-Reality“-Brillen erinnert. Aber mit ihrer wuchtigen Kastenform doch etwas merkwürdig anmutet.

Die Idee ist aber fast gleich: Das Flugzeug wird wie bei den übrigen Modellen mit einer Fernsteuerung gelenkt, nur dass der Pilot nicht auf Sicht vom Boden aus steuert, sondern per Kamera am Flieger mit der Brille verbunden wird. Er hat somit den Eindruck, er selbst säße in dem Flugzeug. Nach einer kurzen Einweisung durch unseren Gastgeber, Jugend- und Pressewart Thomas Petri, geht es dann los. Ich sitze schon im Cockpit. Petri hat aber die Möglichkeit, das Flugzeug zu übernehmen - damit ich sein technisches Meisterwerk nicht gleich im nächsten Buschwerk versenke. Der starke Westwind sei nicht Anfänger freundlich, warnt Petri.

Als Passagier wird mir dann erstmal die Umgebung gezeigt: der Golfplatz Hof Hausen, einige Äcker und im Hintergrund die Wolkenkratzer Frankfurts. Mit einem kurzen „Jetzt hast du“ ist mir klar: Nun habe ich die Kontrolle. Mit dem kleinen Joystick auf der rechten Seite der Fernsteuerung kann ich den Flieger lenken. Auf Einweisungen wie „dreh’ mal nach rechts“, „dreh’ mal nach links“ oder „zieh’ hoch“, reagiere ich und steuere das Modell durch die Lüfte.

Begeistert bin ich nicht nur von meinen Flugkünsten: Mit der am Flieger montierten Kamera habe ich einen tollen Ausblick auf die Umgebung, und es fühlt sich tatsächlich so an, als würde ist im Flugzeug sitzen - und nicht auf einem Plastikstuhl. Nach einer weiteren kurzen, aber aufregenden Runde gebe ich die Steuerung wieder ab und genieße die Landung. Gekonnt wird das Modell nur wenige Meter entfernt auf der Wiese zum Stehen gebracht. Zweifelsfrei ein lohnendes Erlebnis - das beim Luftsport-Club am Samstag, 17. Juni, für alle möglich sein wird. Der KLC bietet von 10 bis 18 Uhr ein Schnupperfliegen für jedermann auf seiner Anlage im Feld an der B 519 an. Zu erreichen ist der kleine Flugplatz über die Zufahrt im Gewerbegebiet Münster unterhalb des Toom-Baumarkts am Zeilsheimer Weg, es ist ausgeschildert. Es gibt Essen und Trinken, der Eintritt ist frei. Petri will mit den jungen Gästen kleine Gleiter basteln und wird den Besuchern sicher die FPV-Technik zeigen, was für First-Person-View steht - also die direkte Sicht als erste Person über die Brille direkt aus dem Flugzeug. Er hofft, vielleicht darüber auch junge Leute wieder stärker fürs Modellfliegen begeistern zu können. Rund 120 Mitglieder hat der KLC, die meisten seien aber kurz vor oder schon im Rentenalter.