Der Marktplatz wird aufgewertet

Mehr grau als grün: Der Kelkheimer Marktplatz soll aufgewertet werden. weiner © wein

Politik befürwortet Spielfelder, Bänke und Pergola / Beschicker nicht einschränken

Kelkheim - Immer wieder spricht Bürgermeister Albrecht Kündiger beim Marktplatz und der Neuen Stadtmitte von einem „Phänomen“ oder „Unikum“. So zuletzt im Bauausschuss, als die Verwaltung mögliche Pläne zur Gestaltung zur Kenntnis vorlegte. Es gebe stets Menschen, die Aspekte kritisieren, so Kündiger, „aber insgesamt funktioniert der Marktplatz“. Der Wochenmarkt mittwochs und samstags sei dabei „der Anker“, die Tiefgarage im Gegensatz zu anderen Orten gut frequentiert. Aufgrund der Parkplätze sei die Stadt aber sehr begrenzt darin, weitere Dinge oben zu installieren. „Wir müssen sehr gut aufpassen, inwieweit wir hier Geld ausgeben“, so Kündiger.

Das aber hat die Stadt getan, nachdem die Politik 2022 Planungsgelder beschlossen hatte. Mit einem Umgestaltungskonzept wurde das Büro Ipach Mayerhofer Landschaftsarchitekten beauftragt. Es hat Ende 2022 Entwürfe vorgelegt, „die mit der derzeitigen Anordnung der Marktstände nicht vereinbar waren“, teilt die Stadt mit. Deshalb folgten Planungsschritte samt Überlegung einer Neuordnung der Stände.

Das sieht zwei Varianten vor, die mit der aktuellen Anordnung der Marktstände und einer Neuordnung betrachtet wurden. In Variante 1 sind eine Pergola und Hochbeete vorgesehen, in Version 2 konzentriert sich das auf Baumtröge. Beide zeigen eine Beleuchtung mit Mastleuchten auf, die in bestehende Pflanztröge der nördlichen Fußgängerzone integriert sind. Die Kostenschätzung der Landschaftsarchitekten liegen bei Variante 1 bei knapp 300 000 und für Vorschlag 2 bei 190 000 Euro.

Die Verwaltung erklärt deutlich, „dass aufgrund der Restriktionen des Wochenmarktes keine der vorgelegten Varianten vollumfänglich umsetzbar ist“. Durch die Anordnung eines Spieltisches und eines Hochbeets oder Pflanztrögen und Spieltischen als Ersatz für drei Bäume im östlichen Bereich des Marktplatzes wäre dort keine Durchfahrt für Verkaufsfahrzeuge möglich. Eine Neuordnung des Marktes und der Zufahrt „lässt hingegen aufgrund der sehr eingeschränkt zur Verfügung stehenden Bewegungsflächen keine wesentliche Verbesserung für den Markt als solchen und für die Abläufe beim Auf- uns Abbau erwarten“, heißt es. Die Stadt befürchtet Nachteile und einen „Widerstand der Händler“.

Außerdem sieht die Verwaltung „keine Notwendigkeit, die drei Bäume, die aktuell eines der wenigen Gestaltungselemente des Marktplatzes darstellen und für die eigens ein großer durchwurzelbarer Raum in der Tiefgarage geschaffen wurde, durch andere Elemente zu ersetzen“. So schlägt sie vor, „von einer grundlegenden Umgestaltung des Marktplatzes und einer Änderung der Marktordnung abzusehen, und stattdessen die Neugestaltung der Beleuchtung in den Fokus zu rücken“. Weiterhin schlägt die Verwaltung vor, bestehende Leuchten auf LED-Technik umzurüsten.

Die UKW-Fraktion hatte ein Schach- und Mühlefeld sowie Hickelkästchen vorgeschlagen. Das ist laut Verwaltung umsetzbar. Spielfiguren könnten über die Stadtbücherei ausgeliehen werden. Bewegbare Kübel und Hochbeete und eine Begrünung der Säulen des Gebäudes Marktplatz 1 sieht die Stadt hingegen nicht vor.

Die Politik wollte im Parlament nicht tatenlos zusehen. So hat die Koalition aus CDU, SPD und FDP einen Antrag gestellt, der einstimmig angenommen wurde. So solle der Magistrat nun Angebote für die Errichtung einer Pergola und attraktiverer Sitzmöglichkeiten einholen. Außerdem soll er gewährleisten, dass eine Ausleihe von Spielgeräten und Spielfiguren über die Stadtbücherei „zu Zeiten möglich ist, die auch außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbücherei liegen“. Die geschätzten Kosten für die Planungsvarianten seien kaum nachvollziehbar, so die Koalition. „Um den Marktplatz dauerhaft attraktiver zu gestalten, bietet es sich an, zumindest Teile der gemachten Vorschläge umzusetzen.“

Im Parlament betonte Michael Trawitzki (FDP), dass der Platz aufgewertet werden solle. Zudem forderte er eine Ausleihe von Spielgeräten „mit Hand und Fuß“, denn gerade abends und an Wochenenden seien diese nachgefragt - die Bücherei aber zu. Unterstützung bekam die Koalition von UKW-Fraktionschef Maximilian Alter. Der Platz habe nach einigen Jahren nun „eine gewisse Auffrischung und Anpassung nötig“. In der Fraktion gibt es eine Arbeitsgruppe. Ihre Ziele: mehr Grün, bessere Aufenthaltsqualität mit Spielmöglichkeiten.