CDU regt Bürger-Ideen für „Gespensterhaus“ an

Sanierungsfall: das „Gespensterhaus“ an der Hauptstraße. wein © wein

Sorge vor Schrecken ohne Ende / Bürgerbüro und Stelle der Ordnungspolizei sind erste Anregungen

Kelkheim - Im Bauausschuss hatten die Vertreter der Koalition aus CDU, SPD und FDP schon deutlich gemacht, dass sie die Sanierung des „Gespensterhauses“ an der Hauptstraße samt Umbau in ein zum Teil öffentliches Stadtarchiv mit rund 2 Millionen Euro für zu teuer halten. Eine Mehrheit war nicht in Sicht, deshalb zog Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW) die Vorlage auch für zwei weitere Ausschüsse zurück. Die Verwaltung will nun nach Alternativen suchen.

Die CDU indes macht bereits einen ersten Schritt: Sie ruft jetzt zu einer Ideensammlung auf, wie das Haus künftig genutzt werden kann. Auch die Bürger sollen Vorschläge machen. „Das ,Gespensterhaus’ soll nicht zu einem ,Schrecken-ohne-Ende-Haus’ verkommen“, wird Fraktionschef Carsten Schrage deutlich. Ziel sei der Erhalt des historischen Fachwerkgebäudes, „aber mit einem realistischen Nutzungskonzept“.

Erste Ideen hierzu seien schon eingegangen, sagt Schrage. Aufgrund der zentralen Lage hinter der Neuen Stadtmitte, dem Gesundheitszentrum und am Beginn des Alten Ortskerns wären „beispielsweise ein Bürgerbüro oder auch eine Anlaufstelle für die Ordnungspolizei denkbar“, überlegt die CDU. Sie seien „aber auch für andere Vorschläge aus der Bürgerschaft offen“, sagt Schrage, der aber einschränkt: „Die finanziellen Möglichkeiten der Stadtkasse müssten Berücksichtigung finden.“ Die CDU ruft die Kelkheimer dazu auf, eigene Vorschläge einzureichen, „um aus dem ,Gespensterhaus’ ein Schmuckstück der Stadtentwicklung zu machen“.

Aber sie macht ebenso deutlich, dass sie „keine Schnellschüsse“ möchte. Die Fraktion habe zunächst „mit Erleichterung registriert, dass die Vorlage zur Sanierung und Nutzung des sogenannten ,Gespensterhauses’ als Archiv in der Hauptstraße zurückgezogen wurde“. Das hätten die „Nachfragen und kritischen Anmerkungen der Vertreter der Koalitionsparteien“ ermöglicht. Die CDU stört sich vor allem daran, dass für Magazinflächen von weniger als 65 Quadratmeter sowie für Flächen für Forschung (rund 15), und Inventarisierung (etwa 16) sowie ein Büro von 7 Quadratmetern ein teuerer Aufzug über drei Stockwerke eingeplant ist. Wie Rückfragen zudem ergaben, „reicht die Fläche im ,Gespensterhaus’ auch nicht aus, um das gesamte Archivmaterial der Stadt Kelkheim aufzunehmen. Lediglich ein Drittel des Archivmaterials der Stadt könnte dort untergebracht werden“, betont die CDU. Die Fraktion bezweifelt auch darüber hinaus, „dass die Themen Brand- und Hochwasserschutz in der Kostenschätzung hinreichend berücksichtigt wurden“. Sie erinnern, dass der Keller des benachbarten Gesundheitszentrums beim Starkregen im August 2020 so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass wochenlang der Aufzug ausgefallen war.

Verärgert ist die CDU laut Schrage, wie der Vorschlag eingebracht wurde. Lange Zeit sei nichts geschehen, nunmehr sei alles sehr dringlich, weil Fördermittel zu verfallen drohten. Die Koalition lasse sich durch „angebliche Terminnöte“ nicht unter Druck setzen, sagt Schrage. Mit Steuergeldern werde die Koalition sorgfältig umgehen und nicht in „Torschlusspanik“ verfallen. wein