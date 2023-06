Bürgerbüro im „Gespensterhaus“?

Rathauschef zieht Vorlage zurück, nun werden Alternativen gesucht

Kelkheim - Thomas Horn brachte es für die CDU früh auf den Punkt: Das „Ob“ sei hier nicht die Frage, sondern das „Wie“. Und da sind sich Verwaltung und Politik noch nicht ganz einig. Der Magistrat hat im Bauausschuss eine Vorlage präsentiert, wonach in das rund 300 Jahre alte „Gespensterhaus“ an der Hauptstraße das Stadtarchiv mit Teilen und einem öffentlichen Besucherbereich einziehen könnte.

Dazu gibt es auch eine Machbarkeitsstudie. Der alte Anbau aus den 1930er-Jahren könnte abgerissen werden, ein Neubau mit Aufzug entstehen. Gut 2 Millionen Euro soll das kosten, wobei die Stadt durch Fördermittel aus dem Stadtsanierungsprogramm „nur“ rund ein Drittel selbst stemmen müsste. Immer noch zu viel Geld, fanden im Ausschuss die Vertreter der Koalition um Horn aus CDU, SPD und FDP. Die hohe Summe sei „keinem Sterblichen zu vermitteln, letztlich sind es auch Steuermittel“, so Horn. Er wolle nach dem Museum nicht noch eine große Baustelle aufmachen.

2 Millionen sind einigen Politikern zu teuer

Danach diskutierten die Parlamentarier mehr als eine Stunde über Varianten, Förderungen, den Denkmalschutz. Horn schlug am Ende vor, die Verwaltung solle eine Alternative anbieten - nur mit einem Bürgerbüro im Erdgeschoss des zu sanierenden Fachwerkhauses - und auf den Anbau ganz verzichten.

Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW) erklärte zwar, die Rettung des „Gespensterhauses“ vorne werde das meiste Geld verschlingen. Doch er sah, dass die Verwaltungsvorlage im Bauausschuss keine Mehrheit bekommen hätte und zog sie zurück. Die Stadt werde nun schauen, dass sie einen Plan B vorstelle. Kündiger betonte aber mehrfach, die Kommune sei als Eigentümerin dieses Gebäudes zu einer Sanierung verpflichtet. Die Hauptstraße könne sich insgesamt durch die Sanierungen im Programm „wirklich sehen lassen“, doch bei dem „mehr als baufälligen“ Haus am Entree in den alten Ortskern „schüttelt die Bevölkerung nur den Kopf“, so Kündiger. Die Zeit dränge auch etwas, bis Ende 2027 müssen die Förderprojekte abgerechnet sein.

Stadtarchivar Julian Wirth wies auf die hohe Bedeutung dieses Wohn-Scheune-Hauses hin. Dieser Typ sei in der Region selten, sonst eher im Odenwald und in der Eifel zu finden. Der Anbau sei später erst entstanden, weil das Haus vorne so baufällig und nicht mehr nutzbar war. Deshalb ist allen Politikern die Rettung auch wichtig, nur wünschen sie sich eine detaillierte Kostenschätzung. Das kann aber nur eine baufachliche Prüfung mit einer weiteren Untersuchung bringen, die wieder viel Geld koste. Dieser Schritt wird noch einmal abgewartet. Mitte Juli haben die Stadtsanierer einen Termin beim Land, um zu erfahren, ob das Projekt in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Form förderfähig wäre. Wichtig ist eine öffentliche Nutzung. Für Wohnraum wäre die Förderung deutlich geringer. Ziel sei es, das Haus zu erhalten, das Stadtbild hier zu verbessern, so Kündiger - das Stadtarchiv sei nicht „primär“. Doch viele Alternativen gebe es nicht, so UKW-Mann Markus Göllner. Die Verwaltung will nun welche suchen. wein