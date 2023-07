Begrüntes Wohnen im Zentrum

Baustellenbegehung: Volksbank-Vorstand Ulrich Hilbert (links) lässt sich von Züblin-Bauleiter Siavosh Hashemi alles erklären. Links der besondere Anbau mit Wohnung und Dachterrasse. wein © wein

Volksbank mit 38 Mietwohnungen auf Ex-Parkplatz im Plan / Vermarktung ab 2024

Kelkheim - Ulrich Hilbert ist Mitglied des Vorstands der Frankfurt Volksbank Rhein-Main und damit vor allem in der Zentrale anzutreffen. Doch in Kelkheim schaut er immer mal vorbei, denn dort ist einiges in Bewegung. Die Regionalfiliale und das Drumherum werden ein deutlich verändertes Gesicht bekommen. Die Anlaufstelle der Kunden wird zur „Filiale der Zukunft“ umgestaltet. Und im Hinterhof entsteht jetzt ein Neubau mit 38 Mietwohnungen.

Und so steht Hilbert im bereits zu erkennenden Innenplatz des neuen Gebäudes und schwärmt: „Das wird richtig schön.“ Siavosh Hashemi, Bauleiter der Firma Züblin, führt die kleine Gruppe vorschriftsmäßig mit Helm und Sicherheitsschuhen über die Baustelle. Ein Herzstück ist der Innenhof, der später begrünt wird. Hier haben die Wohnungen einen kleinen Garten, hier entsteht ein Spielplatz für das Miniquartier. Links ragt eine Art Arm als Anbau heraus. Auch hier ist eine Wohnung und eine Dachterrasse untergebracht. Dieser Arm, wie ihn Hilbert auch nennt, sei als Verlängerung zu sehen zur bestehenden Filiale an der Frankfurter Straße. Keine Spur mehr vom großen Parkplatz der Bank, der oft zu einem Teil leer stand.

Auch deshalb hat sich die Volksbank für einen Neubau entschieden. „Wir wollen die Innenstädte stärken, Wohnen und Arbeiten verbinden“, sagt Pressesprecher Christian Dose. „Wo Wohnen ist, ist ja auch mehr Leben“, ergänzt Hilbert, der das Kelkheim-Projekt als Teil der für Zentren wichtigen Nachverdichtung sieht. Weitere Beispiele liefert die Volksbank selbst: In Bad Homburg entsteht in der Stadtmitte anstelle der alten Bank ein neues Gebäude mit Filiale unten, zehn Wohnungen darüber. In Bornheim wird ein „Townhouse“ mit 35 Einheiten gebaut.

In der Möbelstadt werden es Mietwohnungen sein. Den Preis habe die Bank noch nicht festgelegt, er solle aber „marktüblich“ sein, wie Hilbert ankündigt. Der in Kelkheim dringend benötigte bezahlbare Wohnraum entsteht aber nicht. Die Stadt hatte sich hier nicht eingemischt, weil auch das Bauen ohne neue Planungsschritte möglich war. „Was wir unseren Kunden empfehlen, machen wir auch“, sagt Hilbert zum Konzert von Mietwohnungen, die für die Bank wirtschaftlich sein sollen. „In ein gutes Vermögen gehören auch Immobilien.“

Die hier Größen zwischen 50 und 120 Quadratmeter haben. Zehn Maisonette-Wohnungen sind darunter. Versorgt werden sie über ein Blockheizkraftwerk, das auch für die Filiale als Synergie genutzt wird und mit Ökogas betrieben werden soll. Eine Luft-Wärme-Pumpe könnte nachgerüstet werden, so Hilbert. Das Dach wird begrünt, Photovoltaik von dort soll den Energiemix stärken. An den Balkonen sind Betontröge angebaut, die für Grün an den Fassaden sorgen sollen. Nach hinten zur Bahnlinie werden Schallschutzfenster eingebaut. Das Gebäude entspreche insgesamt dem Passivhausstandard, so Hilbert. Parkplätze gibt es in der Tiefgarage. Dort können auch die Bürger einfahren. Um hier Bankgeschäfte zu erledigen, wird das Parken kostenlos sein. Nicht gratis wird es, wenn noch mehrere Einkäufe drumherum anstehen. Aber es gibt weiteren Parkraum mit fast 90 Plätzen und zwei öffentlich geplanten E-Auto-Ladesäulen.

In die Vermarktung der Wohnungen wird die Bank wohl Anfang 2024 gehen. Erste Anfragen gebe es, berichtet Hilbert. Baubeginn war im April 2022, Fertigstellung soll im Frühjahr oder Sommer 2024 sein. Dose sieht einen „ganz stabilen Verlauf“, auch Bauleiter Hashemi hat keine Überraschungen erlebt. Die Firma Züblin sorgt auch für eine Belebung auf Zeit in der Stadtmitte, denn sie hat eine ehemalige Bar als Büro angemietet. wein