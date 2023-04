Bald soll die „Rakete“ in den Himmel wachsen

Das Fundament musste verstärkt werden. Nun aber soll der Bau des Atzelbergturms beginnen. Im Hintergrund ist der Funkturm. wein © wein

Bau des Atzelbergturm startet / Einzelteile werden an Ort und Stelle montiert

Kelkheim - Zwei Wanderer haben gerade eine kurze Rast an der Grillhütte eingelegt. Es ist ein schöner April-Tag. Vermutlich hätte das Duo hier oben gerne eine bessere Aussicht genossen. Doch den bekannten Turm gibt es nicht mehr. Vor bald sechs Jahren war das Bauwerk zum zweiten Mal abgebrannt. Die genaue Ursache konnte damals nicht ermittelt werden, die Polizei war bei ihren Untersuchungen in Richtung Fahrlässigkeit, nicht aber Brandstiftung gegangen.

Fachfirma aus Wiesbaden zuständig

Nicht nur die Eppenhainer, auch viele Wanderer, Ausflügler und andere Besucher wünschen sich seitdem den Atzelbergturm zurück. Nach einer Bürgerinformationsveranstaltung war klar, dass es dieses Mal aus Sicherheitsgründen ein Stahlbau sein soll. Denn der 1980 von der Stadt aus Holz gebaute Turm war 2008 (damals Brandstiftung) und 2017 gleich zwei Mal in Flammen aufgegangen. Allerdings zieht sich die Sache doch länger hin als gedacht.

Das räumte jetzt Bürgermeister Albrecht Kündiger (Grüne) bei einem Ortstermin in Kelkheims kleinstem Stadtteil ein. Nun aber soll es endlich Ende April/Anfang Mai mit dem Vorhaben losgehen. Es sei sehr schwer gewesen, Fachfirmen zu finden, so der Rathauschef. Zudem sei noch einmal nachgearbeitet worden. Das Fundament reichte für den Neuaufbau des Stahlturms doch nicht aus, musste verstärkt werden. Am Entwurf indes hat sich nichts geändert. Der Kelkheimer Architekt Detlef Schreiber hat den neuen Stahlturm gestaltet; mit einer Höhe von rund 27 Metern, Aussichtsplattform, Wendeltreppe mit rund 200 Stufen sowie Zwischenflächen zum Verschnaufen oder Ausweichen.

FUNKSTATION ZUM VERKAUF Unweit vom noch herrenlosen Fundament am Atzelberg ragt ein weiterer Turm weiterhin standhaft in die Höhe. Dieses Bauwerk dient als Sendestandort in der Region. Auch eine Station gehört dazu. Doch die Betreiber der Telekom wollen zumindest diesen Bereich verkaufen, wie Bürgermeister Albrecht Kündiger jetzt berichtete. Die Funkstation sei auch der Stadt angeboten worden. Doch die habe abgewunken. Denn unklar sei, welche Altlasten noch mit dem Gebäude verbunden seien, sagte Kündiger. Er erinnerte daran, dass es mit Bürgern einen Ortstermin gegeben habe. Mit Lampen habe ein Tross das offenbar nicht oder kaum genutzte Gebäude erkundet. Es habe auch einige Ideen gegeben, was dort oben am Atzelberg damit passieren könnte, so Kündiger. So reichten die Vorschläge von einem Ausflugslokal bis zur Außenstelle für einen Jugendtreff. „Es ist gut, wenn man Gedanken formuliert“, sagt zwar der Bürgermeister. In diesem Fall ist aber die Übernahme für die Stadt kein Thema. wein

Doch folgten verschiedene Initiativen, die sich mit den Themen Sicherheit und Ästhetik befassten. Ein Künstler und ein Architekt im Ruhestand hatten Gegenentwürfe vorgelegt. Nach Ansicht des Parlaments zu spät. Es bestätigte Schreibers „Rakete“.

Die Firma Huhle aus Wiesbaden wird den neuen Atzelbergturm herstellen. Er werden Einzelbauteile im Betrieb erstellt und dann in Eppenhain zusammenmontiert, so Claus Kühn, der Stellvertretende Leiter des Stadtbauamts. Somit werden oben auf dem Atzelberg ein Hubsteiger und ein Tieflader zur Anlieferung zum Einsatz kommen. Auf dem asphaltierten, aber nicht breiten Feldweg hoch zur Fläche ist das nur eine Herausforderung.

Die Firma Huhle Stahl- und Metallbau hat Erfahrungen in diesem Bereich. Stahlhochbauten, Edelstahlkonstruktionen, Brückenbau, Antennentragwerke, Funknetzbau, Mobilfunkanlagen und auch Kunstwerke fertigt sie mit ihren rund 100 Mitarbeitern an. So gesehen sind Kühn und Kündiger zuversichtlich, einen starken Partner beim wichtigen Projekt an ihrer Seite zu haben. Von einer weiteren Fachfirma soll das Stahlnetz, das den Turm umhüllen wird, hergestellt werden.

Im Sommer soll der Turm stehen, sind die Verantwortlichen nach einigen Verzögerungen nun optimistisch. Dann können die Gäste hier noch den Ausblick in der besonderen Jahreszeit genießen. Oben sind wieder Informationstafeln eingeplant, um den Besuchern die wichtigsten Punkte in der Taunus-Umgebung zu präsentieren. An den Kosten hat sich laut Stadt nichts geändert. Hier ist die Stadt weiter zuversichtlich, diese aufgrund der vereinbarten Fixpreise halten zu können. Der Turm soll in Stahlbauweise für rund 600 000 Euro errichtet werden. Etwa die Hälfte der Kosten übernimmt die Versicherung. wein