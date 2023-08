Aus für Hornaus Laienspielgruppe

Die Hornauer Laienspielgruppe anlässlich ihres wohl finalen Stücks „Internet-Romanze" im Jahr 2019.

Theaterensemble löst sich nach 45 Jahren und 35 Stücken auf, weil Akteure fehlen

Kelkheim - Die einen fangen (wieder) an, die anderen machen Schluss. Bei uns ist leider Schluss mit lustig . . .“ Mit diesen Worten kündigt die Hornauer Laienspielgruppe eine Entscheidung an, die viele Theaterfreunde in Kelkheim und Umgebung traurig machen wird. Nach 45 Jahren mit 35 Komödien, Lustspielen, Farcen, Boulevardtheater verabschiedet sich die Truppe von den Brettern, die vielen die Welt bedeuten.

„Es ist ein sehr trauriger Moment, mir tut es sehr, sehr leid. Ich hätte noch nicht aufhören müssen“, sagt Erich Singer im Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist der Mitgründer und langjährige Regisseur der Hornauer. Doch die Situation sei zu verfahren, weshalb die Darsteller die Reißleine zogen. Zuerst war da die Corona-Zwangspause, die zu schaffen machte. Doch während die anderen Kelkheimer Ensembles „Familie Krause“ und „Domino“ in diesem Jahr wieder mit Stücken auf die Bühne kommen, geht in Hornau das Rampenlicht aus.

Sie probten seit 2022 ihr 36. Stück, „das endlich Ende Oktober 2023 Premiere feiern sollte“, wie Singer berichtet. Doch mehrere Besetzungsänderungen, ein Krankenhausaufenthalt und ein Sportunfall hatten zweimal zu Verschiebungen geführt. „Schließlich schockierte uns der völlig überraschende Rücktritt einer Hauptrolle. Hinzu kommt, dass auch bei wichtigen Backstage-Funktionen Personalmangel herrscht“, so Singer. In dieser Situation und „angesichts der verbliebenen Unwägbarkeiten“ habe das Team trotz bereits zahlreicher Proben nun „schweren Herzens beschlossen, die Hornauer Laienspielgruppe aufzulösen“. Das Interesse sei grundsätzlich nicht mehr so da wie früher - gerade auch an Aufgaben hinter den Kulissen. „Irgendwie soll es wohl nicht sein, alles hat seine Zeit“, sieht Singer den Schritt „mit einem, wenn nicht zwei weinenden Augen“.

Geplant war eigentlich das Stück „Opa ist die beste Oma“, in dem sich der Großvater mit seiner Enkelin verbündet. Spaß wäre wieder garantiert gewesen. Denn die Gruppe wollte ihrem Publikum stets das sogenannte „Lachtheater“ bieten. Waren es in den ersten Jahren eher die klassischen Schwänke, bekamen später immer häufiger die Boulevardstücke englischsprachiger Autoren Gewicht, etwa die Komödie „Keine Leiche ohne Lily“. Als wohl letztes Stück wird „Internet-Romanze“ im Jahr 2019 in die Geschichte eingehen.

Am 22. Mai 1978 unterzeichneten im Gasthaus „Zum Taunus“ einige Theaterfans aus der Jugendarbeit der katholischen Kirchengemeinde St. Martin die Gründungsurkunde. „Sie ahnten nicht, dass drei von ihnen 22 Theaterstücke und ein Vierteljahrhundert später das 25-jährige Jubiläum der Hornauer Laienspielgruppe würden feiern dürfen“, heißt es in der Chronik. Damals gab es das Stück „Alt Frankfurt“ mit sechs ausverkauften Vorstellungen. Zwei Mal baute die Truppe eine Drehbühne. Bei „Der Mann, der sich nicht traut“ gab es sogar 5 Bühnenbilder, 13 Szenen und rund 35 Beteiligte.

Im Lauf der Jahre war die Gruppe, die 2000 den Kulturförderpreis der Stadt erhielt, um einen „harten Kern“ von rund 10 Leuten auf über 30 Mitglieder angewachsen. Nun spricht Singer die Abschlussworte: „Wir danken unserem Publikum, das uns jahrzehntelang die Treue gehalten und immer für ,volles Haus’ im Pfarrheim von St. Martin und im Franziskushaus gesorgt hat.“