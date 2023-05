Alte Freunde brennen für Sonnenenergie

Torsten Bielmann (li.) und Alaittin Cifci wollen die Energiewende vorantreiben.

Bi & Ci Tec vergrößert sich im alten Möbelhaus Bornemann / Photovoltaik für die Dächer der Region

Kelkheim - Torsten Bielmann und Alaittin Cifci kennen sich aus Kindheitstagen. Sie sind im „Bergdorf“ Ruppertshain aufgewachsen, haben dort zusammen Fußball gespielt, viel erlebt und eine Menge „Quatsch gemacht“, wie sie heute ein wenig schmunzelnd zurückblicken. „Schon in der Schulzeit hat uns beide die Power der elektrischen Energie gereizt“, schreibt das Duo auf der Homepage seiner ihrer Firma Bi & Ci Tec GmbH, die nach den Anfangsbuchstaben ihrer Nachnamen benannt ist und irgendwie eine logische Folge dieser Sandkastenfreundschaft war. „Nie wirklich aus den Augen verloren, ziehen wir jetzt für Erneuerbare Energien an einem Strang“, betont das Duo und setzt sich für Photovoltaik auf den Dächern der Region ein.

Gegründet wurde die Firma bereits im April 2021 in Hofheim. Damals übernahmen die Partner die Montage von Solaranlagen, zogen im Februar nach Kelkheim-Mitte. Und nun haben sie ihre eigene kleine Firmenzentrale im Gebäude des ehemaligen Möbelhauses Bornemann hinter der Kelkheimer Polizei. Dort können sich Interessenten im Live-Betrieb eine PV-Anlage ansehen. Die Partner wollen sich für die Zukunft aufstellen - in einem Markt, der große Perspektive hat. Aber auch einige „schwarze Schafe“, wie das Duo von zahlreichen Hausbesuchen weniger seriöser Unternehmen in Kelkheim erfahren hat.

Bielmann und Cifci geht es um das große Ganze, betonen sie: „Der Klimawandel ist nun für uns alle spürbar, und deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, hier proaktiv einzuschreiten.“ Photovoltaik sei „eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative, um aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen“. Wenn sie ein Dach auf seine Eignung überprüfen, dann werde in der Beratung schon auch deutlich gemacht, „wenn etwas nicht möglich ist“, betont Cifci.

Grundsätzlich freut er sich über die Motivation vieler Haushalte zum Umstieg: „Die Leute sind ja gewillt, etwas zu tun. Wenn sich jeder daran beteiligt, dann kommen wir immer mehr weg von fossilen Brennstoffen.“ Nachdem die Energiekrise da, die Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen weggefallen ist, spürt das Duo ein weiter gestiegenes Interesse. Zumal Kommunen wie Kelkheim immer mehr in das Thema einsteigen. So war die Bi & Ci Tec GmbH auch beim Energietag der Stadt Kelkheim im Vorjahr vertreten, ist hier beratend weiter mit im Boot.

Dass zuletzt hier die Balkonkraftwerke stark beworben, von Kelkheim und dem Main-Taunus-Kreis gefördert werden, halten sie für sehr gut. Über solche Steckermodule kann mit einfachen Mitteln zu Hause Strom in kleinen Mengen produziert werden. „Das ist die Einstiegsdroge für das Thema“, sagt Cifci. Auch die Stadt hält es laut Bürgermeister Albrecht Kündiger (Grüne) für wichtig. Zuletzt berichtete er, dass von 500 möglichen Förderungen erst 80 abgerufen seien.

Cifci hat Landmaschinenmechaniker gelernt, arbeitete als Dachdecker und in der Baubranche, führte eine eigene Firma. Sein Partner Bielmann kommt aus dem Elektronikbereich, hat bei der Münsterer Mess- und Sensortechnikfirma Althen gearbeitet. Nun haben sie die Bereiche Elektro und Dach kombiniert - die dazu passende Schnittmenge ist die Photovoltaik, bei der sie mit ihrer Mannschaft von sechs festen Mitarbeitern sowie ihren Montage-Teams für die Komplettlösungen stehen. Und sie haben auch Solarmodule sowie verschiedene Arten von Halterungen und Aufständerungen vorrätig.

Es sei schon die Perspektive und der Wunsch da, in einem umkämpften, aber auch zukunftsträchtigen Markt zu wachsen, betonen die beiden Freunde. Mitarbeiter sind auf jeden Fall gesucht, und sie wollen sich für die Förderung des Berufsbildes eines Solarteurs einsetzen, hier vielleicht mit der Hofheimer Brühlwiesenschule kooperieren.

Gute Handwerker, gerade Allrounder, seien immer gesucht, so Cifci. Wichtig ist ihnen dabei, auch einen guten eigenen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen, daher sehen sie sich als lokales Unternehmen ohne die ganz großen Anfahrten. Und unterstützen auch die Bemühungen der Vereinigung Kelkheimer Selbständiger, mehr Photovoltaik auf Kelkheimer Firmendächer zu bekommen. Besondere Projekte mit etwas mehr Kilometern scheuen sie dennoch nicht. So haben sie in Rodenbach bei der Elektroden-Firma De-Nora fast 12 000 Quadratmeter Dachfläche mit den Solarmodulen ausgestattet.

Immer noch sehen Bielmann und Cifci aber zu viele Bürokratie-Hürden in Deutschland. Da seien die Niederländer deutlich weiter. Es gebe Fortschritte, sie wünschen sich aber etwa eine leichtere Anmeldung solcher Projekte. Sie schaffen es zwar mitunter „in Weltrekordzeit“ mit den Modulen aufs Dach, weiß Cifci, aber dann klemme es noch zu oft bei der Inbetriebnahme.

Der 45-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Geschäftsfreund blicken einen Schritt weiter. Es gebe Technologien, um die Sonnenenergie über Langzeitspeicher mit Brennstoffzellen in Wasserstoff umzuwandeln und ihn dann ganzjährig nutzen zu können. Die Bi & Ci Tec GmbH ist mit einem deutschen Unternehmen aus diesem Bereich in Kontakt, hat erste Pilotprojekte im Visier.