Allein und frei auf dem Fahrrad

Farida (auf dem Rad) hat den Fahrradkurs initiiert. wein © wein

Ein Kurs für aus Afghanistan geflüchtete Frauen

Kelkheim - Rahime und Farida tun sich noch schwer. Ein oder zwei Helfer stützen das Fahrrad, während die Frauen langsam ihre Tretversuche machen. Die ersten Meter ganz alleine rollen sie auf dem Rad dann aber schon, wenn auch wackelig. Es ist ihnen anzusehen, dass sie zum ersten Mal auf einem Drahtesel sitzen - oder eben erst nach vielen, vielen Jahren wieder einmal. Dafür machen sie ihn Sache schon gut, sind auf dem besten Weg, Radfahrerinnen zu werden.

In Deutschland ist es eigentlich selbstverständlich, als Kind Radfahren zu lernen und es dann auch ein Leben lang zu können. In Afghanistan, woher Rahime und Farida stammen, hingegen überhaupt nicht. Arezu ist ebenfalls aus dem von den Taliban regierten Land geflüchtet und kann von dort berichten: Frauen dürften in Afghanistan nirgendwo allein hingehen - und entsprechend sei an Radfahren auch gar nicht zu denken. Was die Männer dort schon praktizieren, sei ihnen vorenthalten, sagt Arezu, die ebenfalls mit der Gruppe auf dem Hof der Grundschule „In den Sindlinger Wiesen“ übt. Sie sei früher schon gefahren, habe es jetzt aber wieder neu lernen müssen.

Genau das ist das Ziel des neuen Angebots vom Verein „Miteinander leben in Kelkheim“. Farida sei auf sie zugekommen und habe nach einem Radfahr-Kurs gefragt, erinnert sich Mafalda Pinto-Schneider. Die Helferin nahm diese Idee gerne auf. Und so begann das Angebot zuerst mit der notwendigen Theorie durch zwei Fachkräfte der Verkehrsschule der Polizei. Dort bekamen die Frauen alle rechtlichen Rahmenbedingungen mit, übten Verkehrszeichen.

Dann wurde es ernst: Die Fahrstunden auf dem Schulhof standen an. Die eine oder andere Frau habe schon mal im Park geübt, weiß Pinto-Schneider. Sie werden nicht aufgeben, bis sie in Kelkheim frei und sicher auf den Straßen unterwegs sein können.

Ein zweiter Kurs für komplette Anfänger sei nach den Ferien geplant, berichtet Pinto-Schneider. Dann werden wohl die Pedalen von den Drahteseln abgeschraubt, um diese zunächst als Laufräder nutzen zu können.