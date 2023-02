2000 Euro ergaunert

Teilen

Wieder Betrug via Whatsapp

Kelkheim - In Presseberichten war es etwas ruhiger geworden um den „Whatsapp-Betrug“. Die Polizei sieht das anders: „In letzter Zeit nehmen Betrüger vermehrt Kontakt zu Menschen via Whatsapp oder SMS auf.“ Ein solcher Fall habe sich am Montag zwischen 12.50 und 16.20 Uhr in Kelkheim ereignet. Unbekannte hätten dabei eine Frau um knapp 2000 Euro betrogen.

Ähnlich wie beim „Enkeltrick“ suchten die Täter den Kontakt zu meist älteren Menschen und geben sich als deren Kinder aus, warnt die Polizei. „Oft behauptet das ,Kind dann, dass sein Handy kaputt sei und es daher eine neue Nummer habe. Anschließend gaukeln sie ihren ,Eltern vor, dass sie Geld benötigen. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen.“ Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, hat auch die Kelkheimerin den Betrügern das Geld überwiesen. Die Polizei rät Kindern und Enkeln, mit ihren Eltern und Großeltern über diese Masche zu sprechen. Zudem gelte es, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail Geld zu überweisen oder an Fremde zu übergeben. wein