Zigaretten-Diebe kommen zum dritten Mal

Getränkemarkt ist offensichtlich ein „begehrtes Tatobjekt“ / Keine Spur von den Tätern

Hofheim - Schon zum dritten Mal in diesem Jahr ist der Getränkemarkt in der Hessenstraße im Stadtteil Wallau Ziel eines Einbruchs gewesen. Ob es immer derselbe Täter ist (oder dieselben Täter sind), die hier einkaufen wollen, ohne zu zahlen, gehört zu den Dingen, die die Kriminalpolizei auch gern wüsste. Bisher gibt es, wohl mangels Zeugen und Videoaufnahmen, keinen Fahndungserfolg, wie Polizeisprecher Johannes Neumann durchblicken lässt. Am Freitag, 10. März, gab es gegen 22 Uhr den bisher letzten Einbruch in dieser Serie. Die Polizei bezeichnet ihn als „schadensträchtig“, denn gestohlen wurden aus dem Geschäft Zigaretten im Wert von rund 3000 Euro. Da der Besuch außerhalb der Ladenöffnungszeit erfolgte, wurde der Zugang gewaltsam möglich gemacht: Die Haupteingangstür wurde kurzerhand eingeschlagen.

Das geschah auch am Sonntag, 19. Februar, als um kurz vor 1 Uhr in der Nacht die Tür des Getränkemarkts „mit brachialer Gewalt“, so die Polizei, geöffnet wurde. Gezielt wurde auch damals das Zigaretten-Regal geplündert. Die Beute: „Mehrere Stangen Zigaretten“, hieß es.

Anfang des Jahres blieb es dagegen noch beim Einbruchversuch. Auch am 9. Januar irgendwann in der Zeit zwischen 22 Uhr am Vorabend und 5.45 Uhr in der Früh wurde ein Gullydeckel genutzt, um eine Scheibe des Getränkemarktes einzuwerfen. Die Polizei gab damals an, die Täter seien ohne Beute geflüchtet.

Dass eine derartige Häufung schon ungewöhnlich ist, räumt Polizeisprecher Johannes Neumann ein. Möglicherweise sei der abgelegene Ort in einem Gewerbegebiet mit kaum Wohnbebauung in der Nähe ein Grund dafür, dass der Markt wiederholt Einbruchs-Ziel war. Neumann spricht von einem „begehrten Tatobjekt“.

Die Fälle seien „ermittlungstechnisch nicht so ganz einfach“, meint der Polizeisprecher, sprich, die Spuren am Tatort sind dürftig. „Deshalb suchen wir nach Zeugen.“ Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 0 61 92/20 79-0 bei der Polizei in Hofheim melden. babs