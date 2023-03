Wieder am Start

22. Kreisstadt-Lauf an Himmelfahrt

Hofheim - Wir sind wieder am Start“, freuen sich Dr. Dieter Rebhan vom TV 1860 Hofheim und Dieter Damm von der TG Unterliederbach, die beiden Mitorganisatoren des Kreisstadt-Laufs. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause wird das sportliche Volksfest an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, zum 22. Mal stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich auf die 10 Kilometer lange Strecke von Hofheim nach Höchst begeben. Eingeladen sind Jogger, Walker und Rollstuhlfahrer. Der Reinerlös der Veranstaltung fließt auf das Konto der Leberecht-Stiftung, die sich um behinderte und benachteiligte Kinder in der Region kümmert.

Anmeldungen sind online möglich unter der Adresse www.kreisblatt.de/hk-lauf. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0 61 92/96 52 65. kajo