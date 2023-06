Wie fit sind Hessens Schüler?

Nick (9) macht Curl-Ups auf der Matte. Helia (links) und Ansh schauen dabei zu. Die Helferinnen Heidi Biemer und Christiane van Gogh (rechts) von der SG Kelkheim halten die Ergebnisse fest. juwi © Juliane Schneider

Prominenter Besuch beim Auftakt für den Bewegungscheck im Main-Taunus-Kreis

Hofheim - Gespannt sitzen die zwanzig Drittklässler auf den ersten Treppenstufen der Tribüne. Vor ihnen das gelbe Sportfeld der nagelneuen Wallauer Ländcheshalle, die neben der alten Halle errichtet wurde und das Vereinsleben des Hofheimer Stadtteils und darüber hinaus positiv bereichert, genau wie der angrenzende neue Sportplatz. Dass Hessens Einwohner schon in jungen Jahren an Sport herangeführt werden, ist auch das Ziel des Hessischen Bewegungschecks, an dem sich möglichst viele Schulen des Landes beteiligen sollen. Wie dieser genau abläuft, können die Wallauer Schüler gleich an verschiedenen Stationen selbst ausprobieren, die sie in einer Art Parcours durchlaufen. Dabei zeigen sie, wie gut sie balancieren, Bälle werfen und fangen, laufen, Seilspringen und vieles mehr beherrschen. Zusammengestellt hat den Check das Institut für Sportwissenschaften der Frankfurter Johann- Goethe-Universität, die das Projekt im Auftrag des Landes Hessen wissenschaftlich begleitet.

Ergebnisse werden den Eltern zugeschickt

Geprüft werden an verschiedenen Stationen Fitness und besondere Fähigkeiten der Kinder, die Ergebnisse später ausgewertet und den Eltern zugestellt, außerdem - anonymisiert - wo sich ihr Kind im Vergleich zu der Klasse und einer größeren Vergleichsgruppe befindet, erzählt Jasmin Czogalla, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität. Den Bewegungscheck habe man basierend auf dem bekannteren MOBAK, dem Test zur Erfassung motorischer Basiskompetenzen, entwickelt und um vier Übungen erweitert. Nach Pilotprojekten in Kassel und dem Rheingau-Taunus-Kreis ist an dritter Stelle nun der Main-Taunus-Kreis dazugestoßen und hat bereits einige Schulen für die Durchführung des Bewegungschecks in ihren dritten Klassen gewinnen können.

Die Drittklässler der Wallauer Taunusblickschule sind als erste dran. Daher fand hier am Montag auch die feierliche Auftaktveranstaltung für den ganzen Kreis statt, zu der sich jede Menge Prominenz eingestellt hatte. Neben dem frisch wiedergewählten Landrat Michael Cyriax sind Vertreter von Landessportbund, Stadt, Schulen, Sportkreis und der Barmer Krankenkasse als Sponsor der Einladung gefolgt. In der Runde sogar zwei Minister aus dem nahen Wiesbadener Landtag, die den Startschuss für den Check geben: Innen- und Sportminister Peter Beuth und Kultusminister Professor Dr. Alexander Lorz. Beide schauen sich persönlich an, wie die 20 Grundschüler von freiwilligen Helfern gruppenweise von der Tribüne abgeholt und zu den verschiedenen Stationen in der Halle geführt werden, wo sie balancieren, Seilspringen, Klettern, Dribbeln, Werfen, Purzelbaumschlagen und mehr.

Auf Tablets werden die gemessenen Ergebnisse digital festgehalten und später dem Uni-Team übermittelt. Innenminister Peter Beuth wirft selbst einen Ball auf eine Scheibe, kehrt dann zurück zum Foyer oberhalb der Tribüne, wo ein Podium aufgebaut ist und Gelegenheit für Grußworte besteht. Er würde sich wünschen, sukzessive alle 26 Landkreise und freien Städte in das Projekt mit einzubinden, sagt er. Kollege Lorz betont, dass gerade durch die knappen Ressourcen an Sportlehrkräften die Zusammenarbeit mit den Vereinen so wichtig sei. Die sind in das Projekt fest eingebunden. Der Vorsitzende des Sportkreises Main-Taunus, Hans Böhl, moderiert die Veranstaltung, von der Uni geschulte Trainer der 215 Mitgliedsvereine helfen an den Stationen des Parcours, eine Liste ihrer vielfältigen Sportangebote wird den Eltern später zum Checkergebnis beigelegt.

Drittklässler Nick macht unten in der Halle derweil fleißig seine Curl-Ups auf der Matte, bei jedem Aufrichten drücken die beiden Helferinnen von der SG Kelkheim ihr Zählmaschinchen. 25 schafft der Neunjährige. Aufgeregt wegen der prominenten Besucher sei er nicht, sagt er. „Ich spiele Fußball, da schauen auch immer Leute zu.“ So geht es auch Ansh (9), der ebenfalls Fußball spielt und sogar 36 Curl-Ups schafft. Oben im Foyer bekommen Schulleiterin Katrin Ipsch und die Sportkoordinatorin der Schule, Anja Saevecke, Blumensträuße überreicht, als Dank für die gute Organisation der Auftaktveranstaltung. Dann lädt Hans Böhl scherzhaft zur letzten Disziplin an diesem Tag: leckeren Snacks aus der Kantine des Landratsamtes.