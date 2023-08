Wandel im Einzelhandel

Zehn Jahre Wollwerk / Nähtante eröffnet im September / 170 Jahre Messer Föll

Hofheim - So lang wie keine andere im Hofheimer Einzelhandel aktuell ist die Firmengeschichte der Messerhandlung Föll. Auf 170 Jahre Bestehen konnte der heutige Inhaber Karl-Josef Föll im Juli stolz verweisen - ganz bescheiden mit ein paar Dekorationsstücken in seinem Schaufenster. Der Gründer Martin Föll (1831 - 1897), der aus Messingen in Württemberg stammte, heiratete in Hofheim ein und gründete am 15. Juli 1853 hier die „Messerschmiede Föll“. Sohn Adam, Enkel Josef und der 1937 geborene Urenkel Karl-Josef führten den Betrieb weiter.

Als „zukünftige Inhaberin“ stellt Karl-Josef Föll seine Tochter Michaela Föll vor. Noch steht der 85-Jährige, der gerade erst Geburtstag feiern konnte, aber selbst im Geschäft in der Hauptstraße 50, das weit über Hofheim hinaus bekannt ist. Hier gibt es Messer für nahezu jeden Zweck, vom Sparschäler für die Küche über das unverwüstliche Schweizer Taschenmesser bis zu Jagdmessern. Um Sportwaffen und Angelgeräte erweiterte schon Josef Föll, der das Geschäft 1920 übernahm, das Sortiment.

Neben 170 Jahren nimmt sich das Jubiläum, das Clothild Wolf feiern kann, zwar noch bescheiden aus. Zehn Jahre aber immerhin besteht ihr Woll-Fachgeschäft „Clothilds Wollwerk“ jetzt in der Hauptstraße 29. „Das ist in der heutigen Zeit schon beachtlich, hat mir eine Kundin geschrieben“, berichtet Wolf. Die Veränderungen in der Oberen Hauptstraße mit mehreren Schließungen von Gastronomiebetrieben und Geschäften hat sie im vergangenen Jahrzehnt miterlebt.

Auch die großen Baustellen am Haus Diener und am Eckhaus Hauptstraße / Pfarrgasse mit dem „Anziehpunkt“ im Erdgeschoss brachten zeitweise einiges an Beeinträchtigung. Obendrein wollten die schwierigen Corona-Jahre überstanden werden. Mit einem „guten Mann an der Seite“, wie sie sagt, und für Aktionen bei größeren Festen auch mit Unterstützung der Großfamilie, hat Clothild Wolf die zehn Jahre gut gemeistert.

Das Vorurteil, Stricken sei nur was für alte Omis, sieht sie übrigens längst widerlegt. „Stricken tun ganz flotte, intelligente Frauen, die individuell und kreativ unterwegs sind“, weiß die Geschäftsinhaberin, die einmal Bilanzbuchhalterin gelernt hat und sich mit dem „Wollwerk“ einen Lebenstraum erfüllt hat. Die Jüngeren haben zudem in letzter Zeit den Umgang mit den Nadeln für sich entdeckt, Youtuberinnen gibt’s da zuhauf. Und die Männer? „Das gibt’s auch“, sagt Clothild Wolf und berichtet von zwei Stammkunden, von denen einer sich gerade einen Janker stricke.

Kein Jubiläum feiern, aber einen Anfang, das will Anke Seelig am 9. September. Gerade richtet sich die Kriftelerin in der Straße „Am alten Bach“ in einem Ladenlokal ihr neues Geschäft ein. Als „Die Nähtante“ hat sich die Schneidermeisterin längst einen Namen gemacht, nun wagt sie den Sprung, die heimischen vier Wände mit ihrer Geschäftsidee und ihrem Atelier zu verlassen. Genäht und verkauft wird demnächst im Laden.

„Ich möchte aber gern auch weiter bei den großen Festen mit einem Stand draußen auf der Straße dabei sein“, sagt Seelig. So hat sie sich über viele Jahre mit ihren Produkten bekannt gemacht, die einen Schwerpunkt bei Kindersachen für die Kleinsten haben. Einige Stücke für Damen oder Trockentücher finden sich bei ihr aber auch. Wie Clothild Wolf legt sie Wert auf hochwertige Materialien und setzt auf Individualität und Kreativität.

Ebenfalls individuell und hochwertig war, was an festlichen Damenkleidern im Atelier von Schneidermeisterin Stefanie Pattke entstand. In ihren bisherigen Räumen zwischen der Naspa und einem Friseur in der Hauptstraße 66a will Anna Adams, die bereits seit 20 Jahren ein Geschäft für Uhren, Schmuck und Goldankauf in der Hauptstraße 15 (ehemals Uhren Drissler) betreibt, sich erweitern. „Wir haben so viel Stammkundschaft“, sagt Adams, daher wolle sie in der oberen Hauptstraße, wenn auch wohl mit reduzierten Öffnungszeiten, in jedem Fall präsent bleiben. Der neue Laden, so hofft sie, soll spätestens Anfang Oktober eröffnet werden.