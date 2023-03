Von April an gibt es wieder DB-Tickets

Beratung in Mobilitätszentrale

Hofheim - In der RMV-Mobilitätszentrale der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV) werden seit Anfang des Jahres keine Fahrkarten der Deutschen Bahn (DB) mehr verkauft. Die Wiederaufnahme des kompletten Service ist Ziel aktuell laufender Beratungen, heißt es nun in einer Mitteilung der MTV. Anfang April könnte es losgehen.

Ursache der derzeitigen Vertriebslücke sei die Weiterentwicklung des Agenturmodells der Bahntochter DB-Vertrieb, das für Kundinnen und Kunden in der Mobilitätszentrale nachteilig sei, erklärt die MTV-Pressestelle. Die neuen Konditionen sollten zur Einstufung der RMV-Mobilitätszentrale als Agentur der Kategorie „Reisebüro“ führen. Infolgedessen entfielen wesentliche Leistungen sowie alle Verkaufsprovisionen für die MTV. Wirklich ärgerlich sei aber das auf einfache DB-Fahrkarten reduzierte Fahrkartenangebot. Dieses Servicepaket gehe am Beratungsbedarf der Kundinnen und Kunden in der Mobilitätszentrale völlig vorbei, sagt Roland Schmidt, Geschäftsführer der MTV, und sagt die Wiederaufnahme des Verkaufs von DB-Fahrkarten zu. „Es darf nicht sein, dass es in einer Premium-Mobilitätszentrale in Bahnhofsnähe keine persönliche Beratung für den Fernverkehr gibt.“ red