Vollsperrung der L 3011 ab 4. Juli?

Beginn der Bauarbeiten verzögert sich laut Hessen Mobil um zwei Wochen

Hofheim - Am 4. Juli beginnen die Bauarbeiten an der sogenannten Klärwerkskurve an der Landesstraße 3011 in Lorsbach. Gleichzeitig wird die Sache wieder Thema in der Wiesbadener Landespolitik - die SPD möchte mit einer Anfrage herausfinden, wie es zu einer gleichzeitigen Sperrung der Straße und einer Pause im S-Bahn-Verkehr kommen konnte. Auskünfte zu einer Lösung dieses Problems gab es gestern von der Bahn noch nicht. Derweil wurde das für den 1. Juli geplante Straßenfest auf ein Gelände am Sportplatz verlegt.

Hessen Mobil begründet die Verschiebung des Beginns der Arbeiten damit, dass die Arbeiten am Heinrichsweg noch nicht abgeschlossen seien. Dieser Weg durch den Wald wird so hergerichtet, dass auf der Strecke währen der Zeit der Vollsperrung Rettungsfahrzeuge nach Lorsbach gelangen können. Wie die Stadt berichtet, bleibt der Heinrichsweg noch bis Freitag, 30. Juni, für Fußgänger und Radfahrer gesperrt; die Verwaltung weist auf den parallel verlaufenden Weg auf der anderen Seite des Tales hin.

Ganz sicher scheint es freilich nicht, dass es am 4. Juli auch gleich zur Vollsperrung kommt. Denn zuletzt war der Beginn der Arbeiten für den 19. Juni angekündigt worden - dann sollte die Baustelle eingerichtet werden, und erst nach Abschluss der Baustelleneinrichtung käme die Straßensperrung. Nach der Logik der Dinge müsste dies auch für den Beginn der Arbeiten am 4. Juli gelten. Die städtische Pressestelle teilt auf Nachfrage allerdings mit, es sei in der Nachricht aus Wiesbaden vom Beginn der Vollsperrung die Rede gewesen.

Unklar ist auch, wie es mit den Verbindungen nach Hofheim aussieht, wenn vom 27. Juli bis 11. August werktags keine S-Bahn fährt. Dann werden zwischen Eppstein und Niedernhausen unter anderem Gleisbauarbeiten durchgeführt. Die Bahn hatte dies geplant, ohne etwas von der Vollsperrung zu wissen und vorgesehen, einen Bus zwischen Hofheim und Lorsbach fahren zu lassen.

Seit vergangener Woche sind die Planer der Bahn dabei, nach einer anderen Lösung zu suchen. Gefunden ist diese noch nicht, zumindest gab es bis gestern keine offiziellen Informationen. Zu hören ist, dass ein Ersatzbus über Kelkheim verkehren soll, aber dies ist nicht bestätigt. Womöglich wäre die Aufregung auch geringer gewesen, wenn gleich mitgeteilt worden wäre, dass die Regionalbahn weiterhin im Stundentakt fährt und ausnahmsweise an allen Bahnhöfen - also auch in Lorsbach - hält. Andere Quellen weisen aber darauf hin, dass an einer Brückenbaustelle in Niedernhausen am zweiten Wochenende im Juli an einer Vollsperrung der Bahnstrecke kein Weg vorbeiführt.

Wie genau es zu dem Planungsfehler kommen konnte, das möchte die SPD im Hessischen Landtag herausfinden. Sie stellt daher eine kleine Anfrage an die Landesregierung und möchte Erklärungen. „Es ist unfassbar, wie ignorant hier von der Hessischen Landesregierung gegenüber den Betroffenen in Hofheim-Lorsbach verfahren wird“, so die SPD-Landtagsabgeordnete und frühere Hofheimer Bürgermeisterin Gisela Stang. Angesichts der Vorgeschichte - bekanntlich war lange von einer einjährigen Vollsperrung der Landstraße die Rede - hätte man sich in Wiesbaden nach ihrer Einschätzung anders um das Thema kümmern müssen.

Konsequenzen gezogen aus all den Unsicherheiten hat derweil das Festkomitee, das für den 1. Juli ein Straßenfest direkt auf der Landesstraße 3011 organisiert. Noch bevor der neue Termin für den Beginn der Arbeiten bekannt gegeben wurde, haben die Macher der Veranstaltung diese auf ein Gelände am Lorsbacher Sportplatz verlegt. Es gehe darum, einen reibungslosen Ablauf des Festes zur Zufriedenheit aller Besucher sicherzustellen, heißt es. Von 14 bis 22 Uhr gibt es dort ein buntes Bühnenprogramm, Mitmachaktionen, Infostände sowie Essen und Trinken.