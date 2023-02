Vier Taten in zwei Stunden

Täter verhaftet

Hofheim - Am Mittwochmorgen beging ein 29 Jahre alter Mann innerhalb von zwei Stunden vier Straftaten. Gegen 8.10 Uhr griff er einen 84-Jährigen auf einem Parkplatz in der Oberweidstraße in Kriftel an. Letztlich ließ er jedoch von seinem Opfer ab und flüchtete ohne Beute. Wenige Minuten später wurde er in einem Discounter beim versuchten Diebstahl beobachtet. Wieder nahm er Reißaus. Daraufhin schlug der Dieb im Chinon-Center in Hofheim zu und entwendete Schuhe. Gegen 10 Uhr stahl der Mann in der Hattersheimer Straße einem 58-Jährigen die Geldbörse. Die Polizei konnte den Mann schließlich ermitteln und verhaften. red