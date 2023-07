Viele wollen in Präsenz lernen

Teilen

„Das Bild hängt schief“ - das Vhs-Leitungsteam mit Direktorin Regina Seibel, Britta Groll, Sandra Haderk, Dr. Gerrit Lungershausen, Julia Ewald und Saskia Führer (von rechts). emad girgis © Emad Girgis

„Früher war mehr Lametta“ heißt das neue Programm der Volkshochschule Main-Taunus

Hofheim - Früher war mehr Lametta“ - der bekannte Ausspruch von Loriot liefert das Motto fürs just online erschienene Programm der Volkshochschule (Vhs) Main-Taunus für das Herbst- und Wintersemester 2023/24. „Wir gucken immer, was so ansteht an Jubiläen“, erklärt Dr. Gerrit Lungershausen, der stellvertretende Vhs-Chef, wie das Team um die Direktorin Regina Seibel ausgerechnet auf das Loriot-Zitat gekommen ist. Am 12. November 2023 wäre Vicco von Bülow alias Loriot runde 100 Jahre alt geworden. Das will die Vhs ein bisschen mitfeiern und geht mit allen, die Lust darauf haben, auf Zeitreise in die Ära, die Loriot geprägt hat.

Die Vortrag-Serie zur „Pop-Kultur der 1980er Jahre“, die diesmal das Erfolgsformat „Studium generale“ füllt, wartet mit Rückblicken auf, die geeignet scheinen, den ein oder anderen nostalgisch werden zu lassen. Prägende TV-Serien wie „Magnum“ oder „Miami Vice“ und ihre Auswirkungen werden genauso Thema sein wie Action-Kino-Filme dieser Zeit von „Rambo“ bis „Stirb langsam“. Besonderes Schmankerl: Mit Dr. Stefan Neumann von der Uni Wuppertal hat die Vhs sogar für den 24. November einen Referenten für diese Reihe verpflichten können, der ausgewiesener Loriot-Experte ist, hat er doch eine Doktorarbeit über das Werk Vicco von Bülows verfasst.

Ob früher wirklich „mehr Lametta“ war, also alles besser, wie es ja so oft heißt, darüber wird es jedenfalls reichlich Stoff zum Reden und Nachdenken geben. „Wir haben bei der Vorbereitung sogar einen Blick in die Vhs-Programmhefte aus den 80ern geworfen“, verrät Gerrit Lungershausen. Für alle aufschlussreich: „Viele unserer Themen heute, wie Klimawandel, Mini-Solaranlagen oder der Umgang mit Wasser, finden sich schon in dieser Zeit“, sagt Lungershausen, selbst Fachbereichsleiter für Kultur. Ob sich daraus schließen lässt, dass früher eben doch nicht alles besser war?

Erfreulich: Auch wenn die Vhs das Vor-Corona-Niveau bei den Nutzern noch nicht ganz wieder erreicht habe, sei man in dieser Hinsicht doch „im Aufwind“, sagt der Stellvertreter von Regina Seibel. Viele Menschen wollten auch wieder in Präsenz lernen und suchten den direkten Austausch, „Acht Stunden Bildungsurlaub will niemand vor dem Bildschirm verbringen“, macht er deutlich. Digitale Formate seien inzwischen am ehesten noch bei Vorträgen gefragt und oft sinnvoll, weil sie den Experten die Anreise ersparten.

Positiv blickt die Vhs auch auf das vergangene Semester. Das Schwerpunkt-Thema „Rad und Tat“, das das Fahrrad in den Mittelpunkt stellte, habe „den Nerv der Zeit ganz gut getroffen“, meint Lungershausen. Vom Schrauber-Kurs bis hin zu Fahrrad-Fernreisen sei das an der Nachfrage spürbar geworden.

Zum Alltagsgeschäft der Vhs gehört auch manche Herausforderung. Für eine ausreichende Zahl an Veranstaltungsräumen zu sorgen zählt dazu oder Lehrkräfte zu verpflichten, beides vor allem mit Blick auf die nötigen Sprachkurse für Geflüchtete keine leichte Aufgabe. Umso mehr freut die Vhs-Leitung, dass der Kreis an der Alten Bleiche 5 ein neues, zentral gelegenes Domizil für sie angemietet hat. Bis der Rhein-Main-Verkehrsverbund dieses räumt und man nach einer Renovierung einziehen könne, werde es aber mindestens 2025, sagt Lungershausen.

Das neue Vhs-Programm, das neben dem Themenschwerpunkt wieder zahlreiche Angebote vom Fremdsprachen-Lernen über berufliche Bildung bis zu Fitness-oder Kochkursen bereithält, kann im Internet unter www.vhs-mtk.de eingesehen werden, es ist aber auch vielerorts (etwa in der Vhs selbst, Pfarrgasse 38 oder in den Bürgerbüros) in gedruckter Form zu haben.