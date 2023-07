Viel los uff de Gass

Die Hofheimer Hauptstraße wurde am Wochenende von der Neugasse bis zur Alten Bleiche zu einer großen und farbenfrohen Flohmarkt-Zone. peter kolar © pek

Sommernachtsmarkt begeistert mit südländischem Flair

Hofheim - Der beliebte Sommernachtsmarkt zog am Samstag wieder viele Menschen in die Innenstadt. Die Hauptstraße wurde von der Neugasse bis zur Alten Bleiche Fußgängerzone, und viele taten kund, dass sie es gut fänden, wenn das dauerhaft so wäre. Die Sonne meinte es fast zu gut, dennoch war bereits gegen 18 Uhr viel los „uff de Gass“. Die vielen Flohmarktstände luden zum Stöbern, Feilschen und Kaufen ein. Auch viele Geschäfte hatten geöffnet.

Gregor Trenk hatte den Platz vor seinem Fachwerkhaus neben dem ehemaligen Gasthof Landsberg der Nachbarschaft überlassen. „Ich mache sonst immer gerne mit, aber heute Abend bin ich eingeladen“, erzählt er. So bieten dort Lynn und Greta Brezeln für einen Euro und Waffeln für 1,30 Euro an. „Wir machen das schon länger“, erklären die jungen Damen selbstbewusst, „wir haben sogar schon eigene Visitenkarten.“ Auf denen steht zu lesen: „Glück in Tüten!“

Schräg gegenüber hat Gerhard Knoblauch alias Gerardo seinen Stand aufgebaut. Unterstützt wird er von seiner Frau Barbara sowie den Nachbarn Monika und Martin Haindl. „Mit dem Sommernachtsmarkt nehmen wir südländischen Flair an“, sagt Gerardo, „das ist eine Weiterentwicklung für Hofheim.“ Die Kultur der vielen früheren Gaststätten als „Meeting Point“ sei untergegangen. „Hier ist aber etwas Neues entstanden, eine neue Treff-Kultur“, erklärt Knoblauch.

Ein Stück weiter die Hauptstraße hinunter stehen Anna, Toni und Katja hinter ihrem Stand. „Ich verkaufe viele von meinen Sachen“, erzählt Toni, „das Geld spare ich.“ Bei der Hitze hätten sie aber schon einen Teil der Einnahmen in Eis investiert. Vor der Kirche von St. Peter und Paul sitzt der ehemalige Lehrer der Elisabethenschule, Heinz Reichert, am elektrischen Klavier. An der Violine begleitet wird er von Tania Vendychanska, die aus der Ukraine stammt. „Bernd Wischert hat uns gefragt und wir spielen hier sehr gerne, alles bunt gemischt, von Pop bis Klassik und ukrainischen Melodien“, erzählt Reichert. Später ziehen sie in den Eingang des Hauses Löwen und dann weht auch eine ukrainische Fahne. Eine kleine Solidaritätsbekundung für ein geschundenes Land.

Im Alten Rathaus Café sitzt Markus Buch, der Vorsitzende des Vereins Industrie Handel Handwerk (IHH), des Ausrichters des Sommernachtmarktes, und freut sich über den regen Betrieb. „So um 22 Uhr wird es erst richtig schön“, sagt er voller Überzeugung.

Alles wieder voll besetzt

Dann kommt auch Bernd Wischert auf dem Fahrrad um die Ecke gefahren. Er ist der Inhaber von Leder-Wischert und der Organisator des Marktes. „Eigentlich sind wir schon im 20. Jahr, aber wegen Corona ist das jetzt der 18. Sommernachtsmarkt“, erklärt er. Im letzten Jahr sei die Beteiligung noch verhalten gewesen, aber jetzt seien sie wieder voll besetzt. „Ich bin zwar nicht der Flohmarkt-Typ“, erzählt Monika Benner freimütig, „aber einmal im Jahr macht es einfach Spaß!“ In der unteren Hauptstraße ist der Stand des Freundeskreises Hofheim-Tenkodogo. „Mit den Spenden und Einnahmen finanzieren wir Schulen, Gesundheits- und Geburtsstationen“, erklären Bianca Sigg und Francoise Riedel. Vor dem Alten Rathaus ist der Bär los. Hunderte von kleinen Bärenfiguren bevölkern die Klapptische der Schwestern Gabriele und Susanne Schütza. „Die haben wir alle gesammelt und jetzt verkaufen wir wenigstens die doppelten“, erzählen sie.So ergab sich wieder ein bunter Reigen, es wurde gefeilscht, gekauft und verkauft oder auch einfach nur geplaudert.