Verpackungsspezialist gerettet

Stellten die Übernahmepläne vor (von links): Mirko Lehnert, Michael Wombacher, Frank Wagner, Dirk Eichelbaum und Dr. Robert Schiebe. Dienst packsystems © Dienst Packsystems

Neuer Eigentümer Solvesta übernimmt alle 73 Beschäftigte der Firma Dienst

Hofheim - Protokolliert wurde der Besitzerwechsel bereits am vergangenen Freitag, da wollte es am Firmensitz in der Hattersheimer Straße aber noch niemand bestätigen. Nach der Betriebsversammlung am Mittwoch kam dann die offizielle Mitteilung: Auch die Firma Dienst, die in den vergangenen Jahren Teil der Polar Group war, ist gerettet. Im Schutzschirmverfahren seien Sanierung und Verkauf gelungen, heißt es.

Neue Eigentümerin ist die Firma „Solvesta“ aus München, die bereits so einige insolvente Unternehmen aufgekauft hat, aber trotz ähnlich klingendem Namen nichts mit der „SOL Capital“ zu tun hat, die Polar Mohr und die Maschinenfabrik Adolf Mohr übernommen hatte. Aus der Dienst Verpackungstechnik GmbH, die sich in Liquidation befand, wurde mit dem Verkauf die neu begründete Dienst Packsystems GmbH. Geschäftsführer bleibt Michael Wombacher.

Die gute Botschaft für die 73 Mitarbeiter: Alle behalten ihren Arbeitsplatz. Seit die Entwicklung durchgesickert sei, habe sich die Stimmung bereits deutlich verbessert, sagt Geschäftsführer Wombacher. Der Betriebsratsvorsitzende Frank Wagner zeigt sich „sehr erleichtert, dass es für alle weitergeht“.

Dienst bezeichnet sich selbst als „Weltmarktführer für Verpackungsmaschinen von Tiefkühl-Pizzen. Das auf hochwertige Verpackungsmaschinen spezialisierte Unternehmen erwirtschaftet nach eigenen Angaben jährlich rund zehn Millionen Euro Umsatz. Rund 80 Prozent aller Tiefkühl-Pizzen werden weltweit mit Verpackungsmaschinen der Firma Dienst verkaufsfertig gemacht.

Der Gläubigerausschuss habe das Übernahmeangebot von Solvesta einstimmig akzeptiert, und auch die Familie Mohr als bisheriger Gesellschafter habe der Lösung zugestimmt, heißt es. Involviert in das monatelange Tauziehen um den Verkauf waren wieder zahlreiche Berater, Rechtsanwälte und der Generalbevollmächtigte Dr. Robert Schiebe von der Restrukturierungskanzlei Schiebe und Collegen in Frankfurt.

Standort auch der neuen Dienst Packsystems GmbH soll Hofheim am Taunus bleiben. Allerdings werde man auf dem Werksgelände die beiden nun in unterschiedlichen Händen befindlichen Unternehmen, die Polar Cutting Technologies und Dienst GmbH, räumlich klarer trennen, so Wombacher. Die Suche nach einem künftigen Standort schätzt er für Dienst einfacher ein als für Polar.

Gebraucht würden für den Verpackungsspezialisten auf längere Sicht lediglich eine Fertigungshalle und einige Büroräume. Großen Zeitdruck sieht der alte und neue Geschäftsführer des Unternehmens nicht. Die jetzige Fertigungshalle stehe auf Krifteler Gemarkung, bis dort vom neuen Eigentümer Horn gebaut werde, gehe sicher noch einige Zeit ins Land.

Ziel von Dienst ist nun, noch mehr „nachhaltige Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie und andere Branchen“ zu entwickeln. Erst einmal sollen aber nach der Klärung der Zukunftsfrage die bestehenden Aufträge, die trotz der Unsicherheiten nicht storniert worden seien, abgearbeitet werden.

Das Unternehmen Dienst war 1988 in Hochheim gegründet und 2011 von Polar übernommen worden. 2020 war der Maschinenbauer dann auf das Werksgelände an der Hattersheimer Straße umgesiedelt worden, weil es hier genügend Raum gab und Synergien genutzt werden sollten. Ein gemeinsames Projekt mit Polar, das recht erfolgreich laufe, sagt Wombacher, soll immerhin weiter verfolgt werden.