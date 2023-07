„Team Schwarz“ sucht dringend Nachwuchs

Vanessa Didam hat ihren Traumberuf gefunden. Mit 22 Jahren war sie bereits Schornsteinfegermeisterin. handwserk.de © WDR

Schornsteinfeger im Main-Taunus starten Ausbildungsoffensive / Aktuell gibt es nur zwei Auszubildende

Hofheim - Wir haben Arbeit ohne Ende, aber viel zu wenige Mitarbeiter“, sagt Nico Roth, Schornsteinfegermeister aus Hofheim. Auch Auszubildende werden händeringend gesucht: Lediglich zwei Nachwuchskräfte absolvieren aktuell ihre Lehre im Main-Taunus-Kreis. Die hiesigen 18 Schornsteinfegermeister haben sich daher entschlossen, eine gemeinsame Ausbildungsoffensive zu starten. „Wir möchten junge Menschen für dieses Handwerk begeistern“, so Roth.

Argumente haben sie genügend auf ihrer Seite: Der Beruf sei topaktuell, denn Schornsteinfeger begleiten die Energiewende. Als Experten für saubere Wärme und Nachhaltigkeit messen sie den Schadstoffausstoß von Heizungen und Öfen, prüfen deren Sicherheit und reinigen Abgasleitungen. Kein Wunder, dass sich bei ihnen die Anfragen besorgter Immobilienbesitzer häufen, die um Heizlastberechnungen oder Sanierungsfahrpläne für ihre Häuser und Wohnungen bitten.

Gute Möglichkeiten zur Weiterbildung

Schornsteinfeger haben zudem gute Möglichkeiten zur Weiterbildung, etwa als Energieberater, im Bereich Brandschutz oder als Fachwirt Umweltschutz. Wer auf der Karriereleiter höher steigen will, kann sich zum Fachkaufmann/-frau in der Handwerkswirtschaft weiterbilden; mit dem Meister in der Tasche ist ein Studium beispielsweise in der Wärmetechnik möglich. Den Meister kann man direkt nach der Gesellenprüfung angehen. Und mit einem eigenen Kehrbezirk steht die Selbstständigkeit offen.

„Die Bezahlung stimmt auch“, sagt Roth. Tariflich werden im ersten von drei Ausbildungsjahren (die je nach Vorbildung verkürzt werden können) brutto 760 Euro monatlich gezahlt, im zweiten 830 Euro und im dritten 930. Der Gehaltssprung beim Gesellen ist dann erheblich: 2100 bis 2500 Euro netto seien üblich.

Besonders wichtig seien die flexiblen Arbeitszeiten. „Man kann sich die Arbeit selbst einteilen, diese Freiheit ist ein riesiger Vorteil“, erklärt der 45-jährige Roth, der in Marxheim lebt. Langweilig sei es ihm in seinem Beruf nie geworden: „Wir haben viel Kundenkontakt, das ist abwechslungsreich und kurzweilig. Man kommt halt rum.“

Das findet auch Vanessa Didam, Schornsteinfegermeisterin - und Influencerin - aus Köln. „Jeder Tag ist irgendwie ein Überraschungs-Ei“, sagte die 30-Jährige im Interview mit dem WDR. Bereits als Kind hätten Dachböden eine geradezu magische Anziehungskraft auf sie ausgeübt. „Ich war schon immer neugierig und finde es spannend, wie die Leute so leben.“ Und es sei schön, ihren Kunden helfen zu können. Gerade in letzter Zeit werde sie mit Wünschen à la „Können Sie mir schnell ein Öfchen einbauen?“ bestürmt. Oft gehe es darum zu beruhigen, ein offenes Ohr zu haben und fachliche Tipps zu geben.

Mit 22 Jahren war sie bereits Meisterin. Dass Schornsteinfeger ein überaus positives Image als Glücksbringer anhaftet, freut sie natürlich. „Manchmal fühlt man sich schon wie ein Superstar, jeder will einmal die Uniform berühren und eine Portion Glück abbekommen.“

Nico Roth musste sich an diesen Aspekt allerdings erst gewöhnen. Anfangs sei er leicht überfordert damit gewesen, dass fremde Menschen ihn anfassen wollen. „Aber da wächst man rein“, sagt Roth und lacht.

Vanessa Didams „Mission“ ist es, gerade auch Mädchen und Frauen für diesen Werdegang zu begeistern. „Klar gibt’s die Vorurteile, dass Frauen als Schornsteinfeger fehl am Platze sind“, hat sie erfahren. Sie jedoch ist der beste Beweis, dass sich verschiedene Welten nicht ausschließen. Bei der Wahl zur „Miss Germany“ belegte sie den zweiten Platz. „Tagsüber die schwarze Kluft, abends ein Kleid und hochhackige Schuhe. Das geht wunderbar zusammen. Ein Beruf muss kein Geschlecht haben.“

Egal ob Mann oder Frau: Wer sich für eine Ausbildung interessiert, sollte keine Angst vor Theorie haben - schulisch werde Einsatz verlangt, allein schon wegen der gesetzlichen und technischen Grundlagen. Höhensicherheit vorausgesetzt, sei die Praxis kein Hexenwerk. „Das hat man in wenigen Wochen drauf“, sagt Roth. Kehrtätigkeiten würden ohnehin immer weniger, sie machten nur noch rund 20 bis 30 Prozent der Arbeit aus. Es werde ja viel weniger mit Holz geheizt als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Ein Realschulabschluss sei bei Bewerbungen gerne gesehen, aber Hauptschüler werden nicht abgewiesen. Studienabbrecher können die Ausbildung verkürzen. Der Unterricht in der Berufsschule wird blockweise abgehalten, jeweils drei bis vier Wochen am Stück, und dann wieder vier Wochen Arbeit.

„Was wir machen, ist ein qualifizierter und verantwortungsvoller Job“, macht Roth Werbung für seinen Beruf. Er selbst ist Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, wird also hoheitlich etwa für die Feuerstättenschau oder auch für Bauabnahmen tätig. Außerdem führt er einen privaten Schornsteinfegerbetrieb. „Dieses Handwerk lohnt sich in jeder Hinsicht. Ich habe es nie bereut, ins ,Team Schwarz’ gekommen zu sein“, freut Nico Roth sich.

Wer Interesse hat, bekommt auf der Website www.schornsteinfeger-mtk.info mehr Informationen. Dort kann man sich auch direkt bewerben.

Gute Aussicht am Arbeitsplatz: Nico Roth ist Schornsteinfegermeister aus Hofheim. privat © Nico Roth