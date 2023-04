Strohballen gelöscht

Zeugin sieht flüchtende Jugendliche

Hofheim - In der Nacht auf Mittwoch meldete eine Zeugin gegen 22 Uhr im Feld nahe der Rheingaustraße Glutnester in Strohballen. Gleichzeitig seien augenscheinlich vier bis fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren teils mit Fahrrädern, teils zu Fuß geflüchtet. Einer der Jugendlichen habe eine weiße Basecap getragen. Die Feuerwehr konnte nach einer halben Stunde ihre Löscharbeiten erfolgreich beenden, berichtet die Polizei. Sachschaden: etwa 1500 Euro. Hinweise an Telefon 0 61 96 /20730. red