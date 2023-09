Streit um den Stadtwald

Über den Baumwipfeln des Hofheimer Stadtwaldes: Traumhafter Blick vom Meisterturm aus in die Rhein-Main-Ebene. schmitt

Gewinnorientierte Forstwirtschaft oder Zuschussbetrieb?/ Thema wird heiß diskutiert

Hofheim - Wie viel Holz wird in den kommenden Jahren im Hofheimer Wald eingeschlagen? Soll die Stadt mit dem Wald einen Gewinn erwirtschaften? Wird über diese Dinge fortan mehr hinter verschlossener Türe beraten? Und wird der längst überfällige Zehn-Jahres-Plan zur Waldbewirtschaftung endlich beschlossen? Zu diesen Fragen kommen oft angesprochene, aber nicht ausdiskutierte Fragen wie der Umgang mit dem Wild. Das sind Dinge, die in den nächsten Wochen auf der Tagesordnung der Gremien stehen - der Wald wird zu einem der beherrschenden Themen für den Rest des Jahres in der Hofheimer Politik.

Für die Bürgerinnen und Bürger, die den Wald nutzen, ist besonders wichtig, ob die Stadt damit Geld verdienen will oder ob andere Ziele wichtiger sind. Bislang war sich die Politik einig, dass die Funktion des Waldes als Naherholungsgebiet an erster Stelle stehen soll. Wichtig ist auch seine Schutzfunktion für das örtliche Klima, den Boden und anderes mehr. Umso größer war daher die Aufregung, als es in einem Entwurf des Zehn-Jahres-Planes hieß, der Wald solle möglichst einen Gewinn abwerfen.

Wie viel Holz soll geschlagen werden?

Die Formulierung wurde inzwischen geändert, die Rede ist von einem „zumindest ausgeglichenen Ergebnis.“ Das ist aber kaum etwas anderes als vorher, denn auch nach diesem Wortlaut sollen es die Zuständigen auf einen Überschuss absehen. Deshalb sind BfH, Grüne und Linke nicht einverstanden mit dem Plan und haben einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Der dreht sich nicht um die Zielformulierung, sondern um eine ganz entscheidende Messgröße, den Hiebsatz. Der Magistrat möchte diesen auf 5,9 Festmeter pro Jahr und Hektar festlegen und damit einem gutachterlichen Rat folgen. Den drei Antragstellern geht dies zu weit, sie schlagen eine Begrenzung des Hiebsatzes auf 4,8 Festmeter vor.

Wie kommt diese Zahl zustande? Tanja Lindenthal, die Wald-Expertin der BfH, weist darauf hin, dass es drei Methoden zur Berechnung eines nachhaltigen Hiebsatzes gebe - die Ergebnisse lägen bei 3,84, 5,38 und 5,19 Festmeter. „Wir haben da einfach den Durchschnitt ausgerechnet“, so Lindenthal. Wegen der unkalkulierbaren Auswirkungen des Klimawandels auf die Bäume solle man mit dem Wald einfach vorsichtiger umgehen, begründet sie den Vorstoß.

Dass das Geld kostet, ist klar. Die Antragsteller haben ausgerechnet, dass es die Stadt voraussichtlich 106 000 Euro kostet, entsprechend weniger Holz zu verkaufen - das wären 2,60 Euro pro Einwohner. Das dürfte der Wald der Stadt doch wohl wert sein, finden die Antragsteller.

Festgelegt wird der Hiebsatz im Rahmen des Zehn-Jahres-Planes, im Fachjargon Forsteinrichtungswerk genannt. Bemerkenswert ist, dass es einen Plan für die Jahre 2022 bis 2031 geben soll, der immer noch nicht öffentlich beraten und erst recht nicht beschlossen wurde. Verantwortlich gemacht werden für diese Verzögerungen personelle Wechsel im Rathaus. Der Eindruck verfestigt sich aber, dass auch allerlei Diskussionen hinter den Kulissen den Entscheidungsprozess verzögert haben.

Unter anderem hat es drei Beratungsrunden mit Stadtverordneten, Verwaltung und externen Fachleuten gegeben. Diese Veranstaltungen waren so vertraulich angelegt, dass es noch nicht einmal Protokolle für die Anwesenden gab. Und der Trend zur Geheimdiplomatie setzt sich fort: Der Magistrat möchte, dass die geplante Forstkommission ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt.

Die Stadtverordnetenversammlung will es zwar anders, wie vor den Sommerferien beschlossen wurde, aber der Magistrat muss sich in dieser Frage nicht nach dem Parlament richten. Über die weitere Vorgehensweise sei noch keine Entscheidung gefallen, lässt die städtische Pressestelle wissen. Gehe es nach dem Magistrat, werde aber das Forsteinrichtungswerk noch im September in den zuständigen Ausschüssen beraten.

Zuständig im Magistrat ist für den Wald Stadtrat Bernhard Koppler (SPD). Der muss öffentlich die Position des Magistrats vertreten; dort haben CDU, FDP und FWG eine Mehrheit. Seine Partei aber neigt eher den Einschätzungen von Grünen, Linken und BfH zu. Eine ganz andere Konstellation ergäbe sich, wenn von Bürgermeister Christian Vogt (CDU) angedeutete Gedankenspiele umgesetzt würden - nämlich aus der Waldbewirtschaftung einen Eigenbetrieb zu machen. Dann wäre die demokratische Mitbestimmung über den Wald weitgehend auf das Wirken einer geheim tagenden und zur Verschwiegenheit verpflichteten Betriebskommission reduziert.