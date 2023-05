Stadt wird zum großen Spielplatz

Das Team aus Hofheim hat 13 500 Euro Preisgeld für ihr Projekt „Spielplatz Historische Altstadt: Hofheim - Spiel und Platz - mal anders“ gewonnen; hier mit Minister Tarek Al-Wazir (hinten Mitte). Kolar © Peter Kolar

Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ / Feierliche Preisverleihung in der Stadthalle

Hofheim - Jeder kennt den Spruch „Ab durch die Mitte!“, was so viel bedeutet wie: „Lasst uns schnell abhauen!“ Das Gegenteil möchte allerdings der Hessische Landeswettbewerb mit seinem Slogan „Ab in die Mitte!“ erreichen. Es geht darum, die heute oft verwaisten Innenstädte wieder mit urbanem Leben zu erfüllen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaktion des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie etlichen hessischen Firmen und Institutionen.

Die Projekte der Preisträgerkommunen aus ganz Hessen reichen von kulturellen Events oder Spiele-Aktionen in leerstehenden Geschäften über die Nutzung von Treppen oder Parkbänken im öffentlichen Raum bis hin zur Einbindung einer Stadtbücherei, Verkehrsberuhigungen, gastronomische Angebote und vielem mehr.

40 Bewerbungen und 17 Sieger

„Aus etwa 40 Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury 17 Sieger aus, die heute in der Hofheimer Stadthalle geehrt werden“, erklärt Christoph Hochbahn von der Imorde Projekt- und Kulturberatung GmbH, die die Wettbewerbe professionell begleitet. So war die Stadthalle am vergangenen Mittwoch mit etwa 140 aufgeregten Damen und Herren aus Kommunen und Städten aus ganz Hessen gut gefüllt. Jeder hoffte, zu den 17 „Auserwählten“ zu gehören, um mit dem Preisgeld die Ideen zur Belebung ihrer Innenstädte umsetzen zu können.

Durch den Nachmittag führte Tim Frühling, Moderator beim Hessischen Rundfunk. „Seit mindestens zehn Jahren begleite ich dieses Projekt schon, und das ist für mich sehr spannend!“ Er komme viel in Hessen herum, kenne die meisten Städte und Gemeinden. „Mit großem Interesse stelle ich dann fest, wo etwas gut geklappt hat und wo es noch Nachholbedarf gibt“, erklärt er.

Um Punkt 14 Uhr begrüßte er die Gäste und punktete mit einem Ausspruch von Perikles, der wie die Faust aufs Auge zu diesem Projekt passt: „Die Menschen, nicht die Häuser, machen die Stadt!“ Als Gastgeber holte Frühling zunächst den Hofheimer Bürgermeister Christian Vogt auf die Bühne. „Mit dem Förderprogramm ’Ab in die Mitte!’ konnten wir unsere Innenstadt quasi wie mit einem Scheinwerfer anstrahlen, das hat viele Hofheimer und Gäste von außerhalb angelockt“, so Vogt. So konnte unter anderem die Umbrella-Road, die Regenschirm-Straße verwirklicht werden. Dafür sei er sehr dankbar und freue sich, dass Hofheim Gastgeber der diesjährigen Preisverleihung sein dürfe. Hofheim habe schon zweimal hintereinander einen Preis gewonnen und sich auch für dieses Jahr beworben unter dem Motto: „Spielplatz Historische Altstadt: Hofheim - Spiel und Platz - mal anders!“ Er sei gespannt, ob man wieder zu den Siegern gehöre.

Zu Wort kam auch die Leiterin der Hofheimer Stadtbücherei, Nicole Dietzel: „Die Bücherei ist für alle da und wir sind die meistbesuchte Kultureinrichtung der Stadt.“ Wenn sie die Kinder begeistern könnten, würden auch die Eltern kommen. „Dann werden mit dem tollen neuen Gebäude auch wir und unsere Arbeit gesehen“, erklärte Dietzel.

Dann war es so weit. Nach der Pause betrat der Hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir mit sichtlicher Freude die Bühne, um die Siegerehrungen vorzunehmen. „Unser Ziel ist es, die hessischen Kommunen dabei zu unterstützen, zusammen mit den Akteuren vor Ort kreative und nachhaltige Lösungsansätze zu entwickeln, um ihre Innenstädte neu zu denken und zu gestalten“, so der Minister. Insgesamt vergebe das Land Hessen 210 000 Euro Fördergeld für 17 Landessiegerinnen und -sieger, deren Projekte Innenstädte und Ortszentren wieder aufleben ließen. „Damit wird negativen Entwicklungstendenzen mit lebendigen und attraktiven Innenstädten und Ortszentren entgegengewirkt, Identität gestiftet sowie Lebensqualität gesteigert und alles unter dem diesjährigen Motto: Meine Stadt, mein Spielfeld!“, erklärt Al-Wazir.

Dann rief er ein über den anderen Preisträger auf die Bühne, überreichte Urkunde und Pokal. Der Tisch der Stadt Hofheim musste nicht lange zittern, man wurde schon als Zweite auf die Bühne gerufen und erhielt ein Preisgeld von 13 500 Euro. „Nun können wir unsere Ideen umsetzen und Hofheim in einen großen Spielplatz verwandeln“, so das Team um Bürgermeister Vogt, der noch schmunzelnd hinzufügte: „Mensch ärgere dich nicht, wird dann vor dem Rathaus gespielt.“ So können sich die Bürgerinnen und Bürger unter vielem anderen auf einen Pop-up-Spielplatz mit großen Spielfeldern freuen, auf eine Spielwiese und einen Spielplatz für Musik, Lichtspiele auf dem Kellereiplatz, Cooking-Games und vielem mehr.