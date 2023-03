SPD kritisiert Wahlkampf im Kreishaus

Teilen

Anlass ist Empfang der CDU

Hofheim - Der traditionelle Frühjahrsempfang der Hofheimer CDU soll diesmal im Zeichen der Landratswahl am 4. Juni und der Landtagswahl am 8. Oktober stehen. Redner und Ehrengäste sind die jeweiligen CDU-Kandidaten: Landrat Michael Cyriax sowie der Landtagsabgeordnete, Staatsminister Axel Wintermeyer. Beide wollen, so heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten, „einen Einblick gewähren in die Vorbereitungen und programmatischen Ziele ihrer Wahlkämpfe“. Treffpunkt ist am kommenden Sonntag, 26. März, um 17 Uhr das Casino des Kreishauses. Bürger sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die SPD-Kreistagsfraktion hat diese Einladung sehr irritiert und nimmt Anstoß am Ort des Geschehens. Das sei „mindestens erklärungsbedürftig“. Schließlich habe es im Landratsamt bisher keine parteipolitischen Veranstaltungen gegeben. Gerade aufgrund des Neutralitätsgebots des Kreises müsse besonders aufgepasst werden, erklärt SPD-Fraktionschef Philipp Neuhaus. Die SPD wolle nun Aufklärung über Hintergründe und Kosten, die dem Kreis durch den CDU-Empfang entstehen. Klar sei, so Neuhaus: Wenn Landrat Cyriax Wahlkampfveranstaltungen im Kreishaus stattfinden lasse, dann müsse dieses Recht auch für seine Gegenkandidaten und alle künftigen Wahlen gelten. red