Solarinvest will weiter wachsen

Montage von Solarmodulen auf einem Dach - viele Menschen haben beim Thema Solarenergie großen Beratungsbedarf. fotolia © Marina Lohrbach - Fotolia

17 Anlagen sind schon in Betrieb / Mehr Beratung für Bürgerinnen und Bürger geplant

Hofheim - Wenn die Energiewende wirklich klappen soll, kann man zur Förderung regenerativer Energieerzeugung kaum genug tun. Dass dies ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungen ist, spürt auch die in Hofheim ansässige Solarinvest Main-Taunus e. G. Immer mehr Projekte werden von öffentlicher Seite an die 2011 gegründete Genossenschaft herangetragen, und der Beratungsbedarf von privater Seite wächst.

Dazu kommt, dass die Genossenschaft selbst eine ganze Reihe von Ideen hat, wie die Energiewende weiter vorangebracht werden könnte. Auf ehrenamtlicher Basis allein ist das aber nicht zu schaffen, hauptamtliche Mitarbeiter müssen her. Ein erster Schritt ist gemacht, weitere sollen folgen. Solarinvest braucht dabei auch die Unterstützung der öffentlichen Hand.

Der erste Schritt, das war die Einstellung von Stefan Tomik als Referent für E-Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit. Bislang sei die Arbeit ehrenamtlich vor allem von den drei Vorstandsmitgliedern und drei weiteren Aktiven gemacht worden, berichtet Tomik. Einer ist dabei, der sich wöchentlich zwei Tage nur um Solarinvest kümmert - und das ehrenamtlich. Es liegt auf der Hand, dass das keine Dauerlösung sein kann.

Solarinvest betreibt derzeit nicht nur 17 Photovoltaikanlagen, sondern auch ein halbes Dutzend Carsharing-Fahrzeuge, die von 60 Fahrern genutzt werden. Das bedeutet nicht nur jede Menge Aufwand, sondern es muss sich auch schnell jemand kümmern, wenn es Probleme gibt. Auch damit ist ein Ehrenamtlicher, der noch einen Beruf ausübt, schnell überfordert.

Für mehr Personal fehlt noch das Geld

Tomik hat jetzt eine Zwei-Fünftel-Stelle bei Solarinvest. Die Gesellschaft könnte mehr hauptamtliches Personal gebrauchen, aber bei einem Jahresüberschuss von zuletzt etwas mehr als 10 000 Euro ist der Spielraum begrenzt. „Wir brauchen Unterstützung der Kommunen“, sagt Tomik. Auf taube Ohren stößt er damit zumindest in Hofheim nicht. Die Stadtverordnetenversammlung hat bei den Haushaltsberatungen beschlossen, dass die Stadt weitere Genossenschaftsanteile für 21 000 Euro kaufen soll. Bürgermeister Christian Vogt (CDU) kündigte überdies an, sich um eine gemeinsame Unterstützung durch die Kommunen zu bemühen, in denen Solarinvest aktiv ist. Von einem Hofheimer Alleingang hält er nicht so viel. Ohnehin zählen schon sieben Kommunen aus dem Kreisgebiet zu den über 250 Mitgliedern, dazu der Landkreis, drei Hofheimer Firmen, eine Schule und ein Verein aus Frankfurt.

Die Genossenschaft selbst setzt darauf, sich noch breiter aufzustellen, auch über das Kreisgebiet hinaus. Es gebe im Hochtaunuskreis Bestrebungen, eine ähnliche Genossenschaft zu gründen, berichtet Tomik. Effektiver sei es aber, die Kräfte zu bündeln und Arbeiten wie die Buchhaltung in eine Hand zu geben. Entsprechende Gespräche werden bereits geführt.

Die Genossenschaft hat auch sonst noch eine Menge vor. „Wir wollen weiter wachsen“, sagt Tomik. „Wir wollen mehr Photovoltaikanlagen, und wir wollen mehr Carsharing.“ Das sind sozusagen die beiden etablierten Geschäftsfelder der Solarinvest, das ist aber noch nicht alles.

Die jüngste Idee ist der Bürger-Solarberater - ein Konzept, das in Oberursel erfolgreich umgesetzt wird. Dort werden Interessenten so ausgebildet, dass sie in allen Fragen rund um den Bau privater Solaranlagen beraten können. Tomik ist überzeugt, dass viele allein mit dem Vergleich von Angeboten überfordert sind und andere vor den bürokratischen Hürden zurückschrecken. „Aber auch dafür brauchen wir Geld“, sagt er. Viel Beratungsbedarf sieht er auch im Zusammenhang mit den kleinen Solaranlagen, mit denen man als Wohnungsmieter auf dem Balkon Strom erzeugen kann. Auch auf diesem Feld will sich die Genossenschaft stärker engagieren.

Ein Thema für Solarinvest wird außerdem die Agri-Photovoltaik. Dahinter steckt die Idee, auf landwirtschaftlichen Kulturen, die mehr Schatten gebrauchen können, Solaranlagen zu bauen. Obstplantagen zum Beispiel bieten sich an. Tomik berichtet, dass der Main-Taunus-Kreis in Zusammenarbeit mit Solarinvest eine Pilotanlage initiieren wolle. Interessierte Landwirte gebe es schon.