So läuft’s mit dem Trinkwasser der Kreisstadt

Teilen

Holger Mewes erklärte den Interessierten die Aufbereitungsanlage im Wasserwerk auf dem Hochfeld. schmidt © babs

70 Prozent des Bedarfs kommen aus eigenen Brunnen

Hofheim - Neugierig gemacht hat die CDU am vergangenen Mittwoch eine ganze Menge Menschen mit ihrer Einladung in das Wasserwerk an der Ecke Römerstraße/Habelstraße. Anwohner nutzten genauso wie im Umweltschutz, engagierte Bürger und Vertreter anderer politischer Couleur die Chance, sich vom Technischen Betriebsleiter der Wasserwerke, Holger Mewes, durch die Anlage am Hochfeld in der Nähe zum Landratsamt und der sogenannten „Hochzeitswiese“ führen zu lassen und Fragen zu stellen. Informationen gab’s dabei zuhauf. Etwa, dass jeder Hofheimer im Schnitt 130 Liter Wasser täglich verbraucht.

„Damit liegen wir gut“, so Mewes, der Bundesdurchschnitt betrage 137 Liter. Technisch hält der Wasserwerk-Chef die Sparmöglichkeiten beim Trinkwasser für „ausgereizt“, nur das eigene Nutzerverhalten der Bürger könnte da noch etwas beeinflussen, etwa, indem nicht jeden Tag Wasch- oder Spülmaschine laufen oder kürzer geduscht wird.

Zwischen 3 und 5 Uhr nachts ist übrigens der Wasserverbrauch in der Kreisstadt am geringsten. Wann sich besondere Ausreißer ergeben, lässt sich heute mühelos digital nachvollziehen, obwohl noch nicht alle Haushalte über die neueste Zählergeneration verfügen. Die kann sogar den Wasserwerksmitarbeitern Hinweise geben, dass in einem bestimmten Haushalt der Wasserverbrauch gerade Ausreißer-Werte hat. Eine Beobachtung, die an den Nutzer weitergegeben wird, damit ein Schaden möglichst gering bleibt. Ursache könne eine defekte Toilettenspülung sein oder ein Rohrbruch, erläuterte Mewes.

Drei Brunnen gibt es auf dem Hochfeld. Sie sind rund 100 Meter tief und liefern 220 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Eine Probebohrung aus jüngerer Zeit bis in 600 Meter Tiefe hatte am Hochfeld allerdings kein positives Ergebnis, denn das rund 1000 Jahre alte Wasserreservoir, worauf die Bohrung stieß, ist nicht wirklich brauchbar.

Doch die übrigen Brunnen sind nicht nur ergiebig, sie liefern laut Mewes - wie alle anderen Brunnen und Schürfungen im gesamten Stadtgebiet - eine ordentliche Qualität. Rund 60 Jahre alt ist das Grundwasser, das am Hochfeld zutage gefördert wird. Damit es Trinkwasserqualität erreicht, wird es durch eine Aufbereitungsanlage geschickt, die auch die aggressive und von Wassermeistern weniger geliebte Kohlensäure reduziert.

„Ist Nitratbelastung ein Thema?“, hakte ein Bürger nach. Noch lägen die Brunnen am Hochfeld unter dem Grenzwert, so Mewes, man nähere sich aber dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Doch werde das Wasser mit dem anderer, weniger belasteter Brunnen gemischt, so dass man bei völlig unbedenklichen Werten lande.

Mit den Landwirten gibt es inzwischen eine Kooperation; Dünger wird heute zudem computergesteuert ganz gezielt verwendet. 70 Prozent des Hofheimer Trinkwasserbedarfs, der bei rund zwei Millionen Kubikmeter jährlich liegt, kann die Stadt aus eigenen Brunnen decken, der Rest kommt über den Wasserbeschaffungsverband aus dem Hessischen Ried. Dass die Stadt Kelkheim, anders als Hofheim, zuletzt im Sommer Sparmaßnahmen ergriffen hat, liege an fehlenden Verträgen für Zukäufe, so Stadtverordnetenvorsteher Andreas Hegeler. Derzeit werde aber an einer Kooperation mit Kelkheim gearbeitet, das über die Gundelhard an das Hofheimer Wassernetz angeschlossen werden soll, damit dort ebenfalls Zukäufe möglich werden.

Die Tatsache, dass das Hofheimer Wasser hart ist, könne man so oder so bewerten, meint Mewes. Die enthaltenen Mineralstoffe machten es als Trinkwasser wertvoller, es schmecke damit auch besser. Klar mache es schnell Kalkränder. Sein Tipp: Alles nach Gebrauch gleich wieder trockenwischen. „Dann ist es kein Problem.“