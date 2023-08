Sieben Gemeinden sollen kooperieren

Evangelische Kirche auf Sparkurs

Hofheim - Die evangelischen Kirchengemeinden in und um Hofheim haben ihre ersten Ideen für die Bildung von „Nachbarschaftsräumen“ verworfen. Mittlerweile wird größer gedacht. Das hatte die Dekanatsleitung ohnehin empfohlen, denn je größer die Räume gezogen werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass nicht bald nachgebessert werden muss. Vorgesehen ist jetzt, dass sich alle fünf Hofheimer Kirchengemeinden, die zum Dekanat Kronberg gehören, sowie die Gemeinden in Kriftel und Bremthal zusammenschließen.

Grund für die Strukturveränderung wie schon in de katholischen nun auch in der evangelischen Kirche sind sinkende Mitgliederzahlen und in deren Folge weniger Geld für Personal und Immobilien. Hinzu kommt, dass der Pfarrerberuf nicht mehr so gefragt ist. Deshalb hat die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) beschlossen, dass zur Umsetzung der Sparmaßnahmen Gemeinden in Nachbarschaftsräumen eng zusammenarbeiten sollen. Entsprechend der Mitgliederzahl wird ein Team aus Pfarrern, Gemeindepädagogen und Kirchenmusikern für den gesamten Raum zuständig sein.

Das neue Konstrukt berücksichtigt stärker als bisher auch kommunale Grenzen. Das hat Vorteile, weil Kirchengemeinden häufig etwa als Träger von Kitas mit Kommunen partnerschaftlich zusammenarbeiten. In Hofheim bleiben Wildsachsen und Wallau außen vor, weil sie zum Dekanat Wiesbaden gehören.

Die sieben Kirchengemeinden bringen es insgesamt auf 11 950 Mitglieder. Zahlenmäßig größte ist die Thomasgemeinde in Marxheim mit rund 3000 Mitgliedern. Der kleinste Partner ist Lorsbach mit 750 Gläubigen.

Die künftig dann sechs Nachbarschaftsräume im Dekanat müssen final noch von der Synode beschlossen werden, die am 13. Oktober in Bad Soden zusammentritt. Als „Kleeblatt“ bezeichnen sich jetzt schon die Nachbarn im Osten mit Eschborn, Niederhöchstadt, Schwalbach Friedenskirchengemeinde und Schwalbach Limes als Partnern (7400 Mitglieder). Die Eppsteiner Talkirchengemeinde will mit Kelkheim zusammenarbeiten. An der Mainschiene wollen die Gemeinden in Hattersheim, Okriftel, Eddersheim, Flörsheim und Weilbach kooperieren (7800 Mitglieder). Hochheim gehört zum Dekanat Wiesbaden. Mit Bad Soden, Neuenhain, Sulzbach und Liederbach und den sieben Gemeinden des Dekanats im Hochtaunus soll es zwei je 9400 Mitglieder umfassende Nachbarschaftsräume geben. babs