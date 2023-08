„Sie war eine sehr dominante Frau“

Enkelin erinnert sich an Mäzenin Hanna Bekker vom Rath

Hofheim - Am 8. August 1983, also vor genau 40 Jahren, starb mit der Malerin, Mäzenin und Sammlerin Hanna Bekker vom Rath eine ganz außergewöhnliche Hofheimer Bürgerin. Ihr Geburtstag am 7. September jährt sich in diesem Jahr zum 130. Mal. Anlass genug für ein Gespräch mit ihrer Enkelin Marian Stein-Steinfeld.

Frau Stein-Steinfeld, 40 Jahre liegt der Tod Ihrer Großmutter Hanna Bekker vom Rath zurück. Wie lebendig ist bei Ihnen die Erinnerung an sie?

Sie wird ständig lebendig gehalten durch neue Anfragen, die auf mich zukommen, und durch Projekte, die ich noch mache. So wird es ja eine Jubiläumsausstellung zu 30 Jahren Stadtmuseum geben über Hanna Bekker und Ida Kerkovius, und möglicherweise darf ich da noch einmal etwas für den Katalog schreiben. Vor kurzem wurde ich angeschrieben vom Tel Aviv-Museum wegen einer Sebba-Ausstellung, einem der Künstler, mit denen meine Großmutter befreundet war. Da kommen schon viele Erinnerungen hoch.

Wo ist Ihnen Ihre Großmutter Vorbild geworden für das eigene Leben?

In ihrer humanistischen Einstellung, Menschen nicht nach ihrer Herkunft, ihrer Nationalität oder ihrer Religion zu bewerten. So habe ich selbst auch ihre Freunde kennengelernt, einfach als Menschen. Dass sie berühmte Künstler waren, habe ich erst sehr viel später begriffen. Diese Offenheit allen Menschen gegenüber zu leben, ist nicht immer leicht. Man erwischt sich selbst manchmal bei eigenen Vorurteilen - aber dann kann man damit umgehen.

Gab es auch Seiten an Hanna Bekker, die Sie schwierig fanden?

Sie war eine sehr dominante Frau. Das war mir als Kind schon manchmal peinlich. Wenn ihr etwas gar nicht passte, stampfte sie mit dem Fuß auf. Aber sie musste eben von kleinauf ihre Vorstellungen durchsetzen, sonst hätte sie nicht dieses Leben führen können. Was heute viele bewundern an ihr - für die eigene Familie war das nicht immer einfach.

Wenn Sie heute Ihren eigenen Enkeln nahe bringen möchten, wer Hanna Bekker vom Rath war, wovon erzählen Sie ihnen?

Meine Enkel sind noch sehr jung, insofern ist es noch schwierig, von ihr selber zu erzählen. Viel sprechen wir darüber, dass es das Blaue Haus gibt und haben es auch schon einmal von außen angeguckt. Und dann sind da ja noch ihre Bilder. Eines, der „Rote Fuchs“, den ich für eine Ausstellung im Museum Wiesbaden geliehen hatte, hat meine älteste Enkelin dann vermisst. Sie war zufällig bei mir, als es zurück kam. Da haben wir es gemeinsam ausgepackt und wieder an seinen Platz gehängt. Das war schon etwas Besonderes.

Sie haben eben gesagt, dass Sie am Blauen Haus waren. Die ganze Umgebung, wie im Grunde der gesamte Kapellenberg, hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten stark verändert. Wie geht es Ihnen damit?

Ja, es hat sich viel verändert dort, aber das ist natürlich. Ich war auch nie wieder im Haus. Ich habe nach dem Tod meiner Großmutter noch fünf Jahre mit meinen Kindern dort gelebt. Ich möchte die Erinnerung daran so behalten, wie ich sie habe. Es ist so mein Traum, dass es vielleicht eines Tages jemanden gibt, der es wieder als Künstlerhaus herrichtet. Meine Mutter und ich hatten dafür viele Konzepte überlegt . . .

ZUR PERSON Marian Stein-Steinfeld (Jahrgang 1954) ist das einzige unter den Enkelkindern Hanna Bekker vom Raths, das die bekannte Großmutter und das „Blaue Haus“ und seinen großen Garten über viele Jahre ganz unmittelbar erlebt hat. So ist sie zur Zeitzeugin geworden. „Über Umwege“, wie sie selbst sagt, fand sie nach dem Studium von Kunstgeschichte, Kulturanthropologie und Judaistik 1979 in das Kunstkabinett Hanna Bekker vom Raths in Frankfurt, zwischen 1984 und 1989 war sie dessen geschäftsführende Gesellschafterin. Danach arbeitete sie als freie wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kuratorin und Autorin unter anderem für das Stadtmuseum Hofheim und das Museum Wiesbaden. Schon die Eröffnungsausstellung des neu erbauten Stadtmuseums, die 1993 „Die Malerin Hanna Bekker“ anlässlich ihres 100. Geburtstags würdigte, hat sie mitkonzipiert. 2018 veröffentlichte Stein-Steinfeld die Biographie „Hanna Bekker vom Rath. Handelnde für Kunst und Künstler“. Mit der Website www.hanna-bekker- vom-rath.org nutzt sie zudem das Internet, um das Lebenswerk ihrer Großmutter möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. babs

Nur hat die Stadt hat es damals nicht übernehmen wollen.

Ja, es war kein Geld dafür da. Vielleicht war Hanna Bekker vielen Repräsentanten der Stadt auch ein Dorn im Auge.

Warum?

Einfach, weil sie sich anders verhalten hat, sage ich mal.

Wie gefällt Ihnen das Projekt, mittels digitaler Technik und 3-D-Brillen Museumsbesuchern heute quasi einen Besuch im Blauen Haus zu ermöglichen, so, wie es zu Hanna Bekkers Lebzeiten war?

Ich finde es einen sehr schönen Versuch. Mit den gegenwärtigen Medien die jungen Leute anzusprechen, das ist wirklich sehr wichtig.

Anders als Ottilie W. Roederstein, war Hanna Bekker nie Ehrenbürgerin von Hofheim. Welche Form der Würdigung durch ihre Wahl-Heimatstadt würden Sie sich posthum noch wünschen?

Es gibt ja auf dem Friedhof eine Künstler-Ehrengrabstätte. Meine Mutter hat den Stein dafür damals gestiftet, um die Idee zu unterstützen. Er bräuchte nur mal Pflege . .

Und wie wäre es mit dem noch immer fehlenden Straßennamen?

Das würde ich natürlich begrüßen - wenn eine gutes Areal für sie und ihren Freundeskreis zeitgemäß gestaltet wird.

Interview: Barbara Schmidt