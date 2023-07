Sechs quälende Monate

Teilen

Seit Montag ist die L 3011 bei Lorsbach gesperrt / Verkehrschaos am ersten Tag

Hofheim - Lange wurde sie angekündigt, viel wurde sie diskutiert, wiederholt wurde sie verschoben, jetzt ist die Vollsperrung da: Seit dem gestrigen Vormittag ist die Landesstraße 3011 auf Höhe des Klärwerks bei Lorsbach dicht. Bereits tagsüber kam es zu chaotischen Verkehrsverhältnissen in Lorsbach und teilweise auch in Langenhain. Schilder werden von vielen Verkehrsteilnehmern eher als unverbindliche Vorschläge wahrgenommen.

Das war gestern auf der Lorsbacher Seite der Sperrung gut zu beobachten. Im Fünf-Minuten-Takt kamen Autofahrer aus der Ortsmitte, fuhren bis zur Sperrung und drehten um. Dabei wird die Sperrung von Eppstein an mehrfach angekündigt. „Zu spät“, glaubt eine Anwohnerin. Viele fragen an der Tankstelle nach dem Weg nach Langenhain, berichten die Mitarbeiter dort. Das bedeutet, dass es nicht nur die ortskundigen Lorsbacher sind, die auf dieser Strecke unterwegs sind, sondern auch Auswärtige. Dabei ist die offizielle Umleitung über Fischbach und Kelkheim ausgeschildert. Schon außerhalb der Spitzenzeiten waren die Verkehrsverhältnisse in Lorsbach gestern grenzwertig. Bei jeder Schließung der Schranke bildeten sich lange Staus. Auf der schmalen Straße durch den Ortskern ist Geduld gefragt. Nur mit Mühe kommen die Autos aneinander vorbei, für Ausweichmanöver fehlt oft der Platz. Wenn die Schranke sich öffnet, dauert es eine ganze Weile, bis sich die Staus auflösen. Fußgänger leben gefährlich.

Dementsprechend hoch ist das Verkehrsaufkommen auf der Langenhainer Ortsdurchfahrt. Mindestens doppelt so viele Fahrzeuge wie sonst seien unterwegs, schätzt ein Anwohner. Und die Nachbarin gibt ihm recht. „Wenn man rüber will, geht man am besten zur Ampel“, hat sie erkannt. Schon als im Lorsbachtal nur einspurig gefahren werden konnte, habe sich das in Langenhain bemerkbar gemacht; aber gestern wurde es deutlich heftiger.

„Das war doch zu erwarten“, sagt Langenhains Ortsvorsteher Armin Jakob. „Aber im Vergleich zu Lorsbach sind wir noch gut dran“, erklärt er mit Blick auf das Geschehen im Ortskern des Nachbarortes. Was die Anwohner an der Langenhainer Ortsdurchfahrt nicht unbedingt trösten wird - vor allem wenn die Vollsperrung tatsächlich sechs Monate dauert.

Nachdem eine Weile von einer viermonatigen Sperrung die Rede war, hat unlängst die Landesstraßenbehörde Hessen Mobil mitgeteilt, dass die Straße wohl doch sechs Monate dicht bleiben wird. Zu denen, die dafür kein Verständnis haben, gehört der Lorsbacher Ortsvorsteher Dieter Kugelmann. Denn die Verlängerung der Sperrung wird auch damit begründet, dass eine Wasserreinigungsanlage eingerichtet werden muss. Dass das Wasser weder nebenan versickern noch in die benachbarte Kläranlage geleitet werden kann, sei nicht nachzuvollziehen, so Kugelmann gestern im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ebenfalls unverständlich ist, dass manche Radfahrer sich besonders undiszipliniert benehmen. Der eine oder andere fuhr kurzerhand um die Sperrung und drängte sich an den Baumaschinen vorbei. Die beauftragte Baufirma hat - womit nicht alle gerechnet hatten - tatsächlich gestern mit den Arbeiten begonnen. Zunächst wurden mehrere große Bagger ausgeladen. Wer dort mit dem Fahrrad fuhr, riskierte Leben und Gesundheit. Dabei steht mit dem Heinrichsweg am Waldrand, parallel zum Schwarzbach eine gut befahrbare Ausweichroute zur Verfügung. Aber diese zu benutzen, das fällt vor allem manchem sportlichen Radler nicht ein.

Größere Nachteile durch die Sperrung als die Radler haben die Lorsbacher Gewerbetreibenden. Beziffern lasen sich die Einbußen noch nicht - es hängt auch vom weiteren Verhalten der Autofahrer ab. Dass der Andrang in der Bäckerei gestern zwar nachgelassen hat, der ganz große Umsatzeinbruch aber ausgeblieben ist, könnte auch damit zu tun haben, das viele eben doch durch Lorsbach und dann über Langenhain fahren. An der Tankstelle wiederum ist zu erfahren, dass es dort wesentlich ruhiger geworden sei. Ganz klar: Dorthin kommen nur noch die Lorsbacher, und außerdem einige Auswärtige, die an die Sperrung nicht glauben. Aber davon dürfte es nach einigen Tagen nicht mehr viele geben.