Schilda in Diedenbergen

Kreisbauaufsicht genehmigt Werbetafeln für Vereine nicht

Hofheim - Michael Müller (CDU) schüttelte genervt den Kopf. Was der Main-Taunus-Kreis da wieder ausgeheckt habe, verstehe kein vernunftbegabter Mensch mehr. Der Ortsbeirat Diedenbergen möchte Vereinswerbetafeln an den Ortseingängen aufstellen lassen und hatte zu diesem Zweck vier Standorte vorgeschlagen. Laut Stadtverwaltung Hofheim jedoch hat die Bauaufsicht des Kreises nun zwei der vier Standorte abgelehnt: denjenigen am Ortseingang aus Richtung Marxheim vor dem Einmündungsbereich Marxheimer Straße sowie am Ortseingang aus Richtung Langenhain.

Unverständlich findet der Ortsbeirat zum einen den Umstand, dass der Kreis geschlagene vier Jahre für seine Antwort gebraucht hat. Zum anderen behaupte der Kreis allen Ernstes, dass ein Schild am Ortseingang Marxheim „verkehrsgefährdend“ sei, weil es am rechten Fahrbahnrand hätte aufgestellt werden sollen. Am linken Fahrbahnrand wäre es kein Problem, so der Kreis.

„Autofahrer können ein Hinweisschild sicher besser erkennen, wenn es sich in Fahrtrichtung und deutlich näher am Fahrbahnrand befindet“, entgegnete Müller. Am gegenüberliegenden Straßenrand sei das Schild weiter entfernt und somit schlechter erkennbar. „Was der Kreis da argumentiert, ist doch bescheuert.“

Zumal entsprechende Vereinsschilder in Langenhain und Weilbach überhaupt kein Problem für die Bauaufsicht darstellen, bemerkte Yvonne Freund-Ochs (FWG): „Die stehen auch am rechten Fahrbahnrand und stören dort niemanden. Wie kann das sein?“

Bürgermeister Christian Vogt (CDU) blieb hier nur der Hinweis, dass in diesen Fällen Baugenehmigungen erteilt wurden - warum und wie auch immer.

Die Diedenbergener CDU hat in dieser Causa noch andere Fragen auf dem Herzen: Beispielsweise, ob die Stadtverwaltung die vom Ortsbeirat vorgeschlagenen Standorte rechtzeitig vor Einreichung der Bauanträge auf ihre Genehmigungsfähigkeit überprüft habe, ob die ablehnenden Stellungnahmen von Hessen Mobil und der Bauaufsicht des Kreises von der Stadtverwaltung hinterfragt wurden und warum die für den Standort am Ortseingang aus Richtung Langenhain vorgeschlagene Fläche als Außenbereich gelte, obwohl sich der Standort direkt in Höhe des Ortsschildes befindet. Die lange Fragenliste konnte Vogt nicht aus dem Stand beantworten. Die Stadtverwaltung werde sich aber bei Hessen Mobil und der Bauaufsicht erkundigen, versicherte der Bürgermeister.

André Seuberth (FWG) warf ein, dass Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU) den Ortsbeirat seinerzeit gewarnt habe: Derlei Schilder würden von der Straßenverwaltung gerne als Hemmnis für den Verkehr angesehen. Oftmals würden die Schilder bloß geduldet, aber nicht genehmigt. Insoweit befinde man sich in einer rechtlichen Grauzone.

Der Ortsbeirat fragt weiterhin, wann mit der Aufstellung der Werbetafeln zu rechnen ist. „Es wäre wünschenswert, wenn die Aufstellung der Werbetafeln in absehbarer Zeit realisiert werden könnte“, hieß es. jd