Rund um die Uhr einkaufen

Mini-Laden ist erwünscht

Hofheim - Sind kleine, digital organisierte Selbstbedienungsläden die Lösung für die immer größer werdenen Probleme in den Hofheimer Stadtteilen mit der Nahversorgung? 2023 könnte Antworten auf diese Frage bringen, und nicht nur, weil in Wildsachsen bis zur Jahresmitte eine sogenannte Nahkauf-Box der Supermarktkette Rewe aufgestellt werden soll. Im Auftrag der Stadtverordnetenversammlung soll sich der Magistrat nämlich auch um ein ähnliches Angebot für den Ortsteil Langenhain kümmern.

In der Stadtverordnetenversammlung hatten die Grünen die Initiative ergriffen mit ihrem Antrag, sich um die Aufstellung eines sogenannten Teo in dem Stadtteil zu bemühen. Teo ist ein Selbstbedienungsgeschäft der Firma Tegut, in das man entweder mit Hilfe einer Smartphone-App oder EC-Karte gelangt und dort einkaufen kann. Auf einer Grundfläche von 50 Quadratmetern ist Platz für 950 Produkte, dazu gehören auch frische Lebensmittel.

Im vergangenen Jahre hatte Tegut ein solches Angebot im Main-Taunus-Zentrum installiert. „Das funktioniert sehr gut“, weiß der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Kurz. Zu den Vorteilen dieser Shops gehört, dass sie rund um die Uhr geöffnet haben.

Das Stadtparlament beschloss einstimmig, dass der Magistrat mit den Betreibern Kontakt aufnehmen soll mit dem Ziel, die Möglichkeiten und Randbedingungen solcher Angebote in Langenhain zu klären. Dabei soll nicht nur ein Teo der Firma Tegut infrage kommen, sondern auch die Nahkauf-Box von Rewe. An einer mangelnden Kundenzahl dürfte die Idee nicht scheitern - Tegut hat bei Eröffnung des Teo im MTZ mitgeteilt, es müsse im Einzugsbereich des Ladens etwa 1500 Einwohner geben. In Langenhain wohnen mehr als doppelt so viele Menschen. bt