Reise ins Weltall dauert 30 Minuten

Ein Blick ins Zelt: Verschiedene wissenschaftliche Institutionen haben sich an der inhaltlichen Gestaltung der Ausstellung beteiligt, die zu „Universe on Tour“ gehört. becht © bt

Mobiles Planetarium bietet faszinierende Show / Schwierige Materie leicht erklärt

Hofheim - Es kommt nicht oft vor, dass man sich einen Pfannkuchen von der Seite betrachtet. Aber man kann es sich vorstellen, es ist ein recht schmaler Streifen. Ganz ähnlich ist es mit der Milchstraße. Man sieht einen schmalen Streifen, gebildet von einer großen Menge einzelner Sterne. Aber man hat von der Erde aus eben nur den Blick von der Seite. Von oben sieht die Milchstraße aus wie eine Scheibe, wie ein sehr überdimensionaler Pfannkuchen eben.

Nun ist die Astronomie eine Wissenschaft, sogar die älteste Wissenschaft überhaupt, sagt Diana Steinkampf. Schon immer nämlich wollte der Mensch wissen, was es mit all den Lichtern am nächtlichen Himmel auf sich hat. Wer dieser Frage heute wissenschaftlich nachgeht, der mag den Vergleich der Milchstraße mit einem Pfannkuchen womöglich unpassend finden.

Stern im Endstadium seiner Existenz

Aber das mobile Planetarium auf dem Kellereiplatz ist zwar von Wissenschaftlern gemacht, aber eben nicht für Wissenschaftler, sondern für Laien. Und die haben nach dem Vergleich mit dem Pfannkuchen die Form der Milchstraße gut im Kopf gespeichert. Genau deshalb greift Diana Steinkampf, die die Vorführungen im mobilen Planetarium in Hofheim sehr gekonnt moderiert, immer wieder zu solchen Vergleichen.

Das mobile Planetarium ist eine Aktion im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dessen Chefin Bettina Stark-Watzinger sich deshalb auch in Hofheim blicken ließ. „Universe on Tour“ heißt die Rundfahrt, die das Planetarium in diesem Sommer in 15 Städte führt. Noch bis zum Sonntag können Interessierte in Hofheim in einer halbstündigen Vorführung eine Reise in die Unendlichkeit des Weltalls unternehmen.

Dahinter stehen Experten. Inhaltlich gestaltet wurde die Veranstaltung von der Stiftung Planetarium Berlin und der Astronomischen Gesellschaft. Örtliche Fachleute werden eingebunden, im Hofheimer Fall die Sternwarte in Langenhain und die Goethe-Universität.

Die Frankfurter Wissenschaftler präsentierten in einem Ausstellungszelt unter anderem ein Bauteil eines Teilchenbeschleunigers - dem zentralen Werkzeug, wenn es darum geht, den Geheimnissen der Materie auf die Spur zu kommen.

Es sind natürlich viele Kinder, die mit Eltern oder Großeltern tagsüber in das größere der beiden Kuppelzelte auf dem Kellereiplatz kommen. Moderatorin Diana Steinkampf findet rasch einen Draht zu den jüngeren Besuchern, die sie schnell in einen lockeren Dialog verwickelt. Wie viele Planeten es überhaupt gibt? Acht, sagen manche, neun, halten andere dagegen.

Auch die Erwachsenen sind geteilter Meinung, und das ist keine Überraschung. Denn vor einigen Jahren wurde entschieden, dass Pluto, der bis dahin kleinste Planet, keiner ist, und dann kommen eben nur acht zusammen.

Und noch so ein Vergleich. Der Neutronenstein ist ein Stern im Endstadium seiner Existenz, kurz bevor er zum schwarzen Loch wird. Er gibt dann keine Energie mehr ab, ist aber extrem schwer. „Ein Stück von der Größe eines Würfelzuckers wiegt so viel wie der Mount Everest“, sagt Diana Steinkampf. Wie viel das ist, sagt sie nicht, aber das Internet weiß, dass es knapp 460 Milliarden Tonnen sind.

Und wenn das Material noch weiter komprimiert wird, dann wird ein schwarzes Loch daraus. Gleichzeitig entsteht eine Anziehungskraft, die dafür sorgt, dass noch nicht einmal das Licht das schwarze Loch verlässt. Erkennen kann man es nur an dem Material, das angezogen wird, sich in Form einer Spirale immer näher annähert, um dann im Zentrum zu verschwinden.

Das kann man nicht unbedingt verstehen, aber fotografieren. Diese Bilder gehören zu der halbstündigen faszinierenden Vorführung, die noch bis zum kommenden Sonntag immer wieder im mobilen Planetarium gezeigt wird.

Wer sich das anschauen will, kann sich im Internet unter www.wissenschaftsjahr.de/2023/universe-on-tour anmelden oder aber spontan zum Kellereiplatz gehen - es werden bei jeder Vorführung Plätze für unangemeldete Besucher freigehalten.