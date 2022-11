Rathaus-Büros am Busbahnhof

Im Ärzte- und Bürohaus Alte Bleiche 4 (links), das an den Busbahnhof angrenzt, will die Stadt Räume anmieten. schmidt © babs

Teil der Stadtverwaltung soll wegen Platznot in die Alte Bleiche umziehen

Hofheim - Seit Mittwochabend ist es offiziell: Die Stadt wird im Gebäude Alte Bleiche 4 Räume für die Verwaltung anmieten. Das hat der Magistrat beschlossen. Nachdem klar war, dass das Rathaus für die zahlreichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung nicht mehr ausreichend Raum bietet, hatte diese Zeitung schon vor längerem bei der Stadt angefragt, wie dafür eine Lösung aussehen könnte. Denn auch die Nutzung der alten Stadtbücherei in der Elisabethenstraße 3, in dem nun der Fachbereich Kinderbetreuung mit seinen 16 Mitarbeitern seinen Sitz hat, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Nach dem Magistratsbeschluss durfte Pressesprecher Jonathan Vorrath gestern Auskunft geben über die Anmietung von 1440 Quadratmetern Bürofläche in der Alten Bleiche, die bislang vom Rhein-Main-Verkehrsverbund genutzt werden. 70 bis 80 Arbeitsplätze können dort nach Einschätzung von Marc Schlüter entstehen. Er ist Leiter des Fachbereich Zentrales im Rathaus und damit auch zuständig für die Bereitstellung von Büroraum. 436 Mitarbeiter hatte die Stadt im September, davon sind allerdings einige auf dem Bauhof und bei den Stadtwerken tätig.

Investitionen in die neuen Räume seitens der Stadt sind nach Auskunft von Pressesprecher Vorrath nicht vorgesehen. Nur für die Büroausstattung muss sie sorgen. Der Mietvertrag mit der Eigentümerin aus Hofheim läuft über zehn Jahre. Die Stadt hat sich eine zweimalige Option auf Verlängerung für jeweils fünf Jahre gesichert. Anfängliche Überlegungen, das Bürgerbüro an die Alte Bleiche zu verlegen, wurden verworfen.

Zur Miete schweigt sich die Stadt - wie üblich - aus, da ein privater Partner beteiligt ist. Die Miete sei aber „marktüblich“, heißt es. Realistisch sind für Hofheim aktuell 9 bis 10 Euro pro Quadratmeter für Büroflächen, wie der Blick in die einschlägigen Immobilienportale zeigt.

Die Stadt will möglichst Anfang Juli 2024 die Räume in dem Ärzte- und Bürohaus (im 1. Stock über der Apotheke) beziehen. Eine Verschiebung um einige Monate sei aber möglich, so Vorrath. Denn erst müssen die bisherigen Nutzer ja umziehen können in das gerade im Entstehen begriffene Gebäude gegenüber.

Auch Volkshochschule künftig in Alter Bleiche?

Der RMV macht noch weitere Räume frei, denn er verlässt ja auch seine bisherige Zentrale in der Alten Bleiche 5. In diese könnte die Volkshochschule (Vhs) einziehen. Das war zuletzt auch bei der Einweihung der RMV-Mobilitätszentrale verlautet.

1998 war der Rhein-Main-Verkehrsverbund aus dem Hofheimer Kreishaus und diversen weiteren Standorten in das damals neu erbaute Bürogebäude umgezogen. Nach 25 Jahren endet dort der Mietvertrag. Auf eine Anfrage, was die Vertragsverhandlungen über die Neuvermietung an den Main-Taunus-Kreis angeht, hatte der Kreis als Träger der Vhs im Oktober keine offizielle Bestätigung geben wollen. „In der Tat könnte die Volkshochschule an einem neuen Standort in Hofheim zusammengezogen werden“, teilte Kreissprecher Johannes Latsch damals mit. Gespräche über die Anmietung eines Bürogebäudes an der Alten Bleiche liefen. Die Vhs, derzeit mit Hauptsitz in der Hofheimer Brühlwiesenschule, hat vor allem für ihre Deutschkurse für Flüchtlinge und Einwanderer einen hohen Raumbedarf. Dafür standen bis vor kurzem Räume im Hattersheimer Kastengrund zur Verfügung, die aber mit dem Verkauf der Immobilie an einen Rechenzentrums-Betreiber verloren gegangen sind. Alle Räume an einem Standort in zentraler Lage zu haben, wäre für die Bildungseinrichtung ein großer Vorteil. Gestern gab es aus dem Kreishaus dazu aber keine neue Auskunft.