Rätselhafter Großeinsatz

Opfer eines Überfalls verweigern Polizei eine Aussage

Hofheim - In der Nacht zum Sonntag löste eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten im Stadtteil Diedenbergen einen größeren Polizeieinsatz aus. „Derzeit bedarf der genaue Tatablauf weiterer Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei wurde gegen 2.20 Uhr alarmiert, dass im Wickerer Weg eine Gruppe junger Männer von weiteren Personen attackiert worden sei. Auch Waffen sollen dabei zum Einsatz gekommen sein. Daraufhin wurden mehrere Streifen sowie ein Diensthundeführer nach Diedenbergen entsandt. Vor Ort trafen die Beamten lediglich einen verletzten 21-Jährigen aus Trier an. Dieser gab an, er habe mit zwei Begleitern in einem Peugeot im Wickerer Weg gesessen, als plötzlich mehrere Männer die Türen aufgerissen hätten. Alle drei seien geschlagen und mit Waffen bedroht worden. Der 21-Jährige und seine beiden Begleiter konnten dann zu Fuß in verschiedene Richtungen flüchten. Trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers konnten die Täter nicht mehr lokalisiert werden. Den Beamten gelang es aber, die beiden weiteren Geschädigten zu kontaktieren. Diese wollten jedoch keinerlei Angaben zur Tat machen „und zeigten sich darüber hinaus eher unkooperativ“. Sachdienliche Infos an 0 61 96 / 20 73-0. red