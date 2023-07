Polizisten angegriffen

Ein Beamter leicht verletzt

Hofheim - Mehrere Polizeikräfte aus Hofheim sind Freitagabend angegriffen worden, nachdem sie zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof gerufen worden waren. Gegen 19.45 Uhr waren bei der Polizeistation mehrere Notrufe eingegangen, dass etwa zehn Personen im Bereich des Bahnhofs aufeinander einschlagen und mit Flaschen werfen würden, berichtete die Polizei gestern. An Ort und Stelle trafen die Polizeibeamtinnen und -beamten auf sechs Personen an den Bahnsteigen des S-Bahnhofs. Drei von ihnen, ein 18- und ein 20-Jähriger aus Kelkheim sowie ein 25 Jahre alter Mann aus Hofheim, richteten ihre Aggressionen nun direkt gegen die Einsatzkräfte und griffen diese an.

Nachdem einer unvermittelt nach einem Polizeibeamten schlug und daraufhin festgenommen wurde, versuchten seine beiden Kumpane nacheinander, die nun folgenden Festnahmen zu stören, indem sie zielgerichtet nach den eingesetzten Kräften schlugen und traten. Hierdurch verletzten sie einen Beamten leicht. Die Befreiungsversuche scheiterten und so wurden die drei schlussendlich festgenommen und auf die Polizeistation Hofheim gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt.

Wieso die Männer, von denen einige aus Frankfurt und Hofheim stammten, aneinander geraten waren, ist derzeit noch völlig unklar. „Was der genaue Auslöser und die Umstände der vorherigen Auseinandersetzung an den Gleisen waren, bedarf noch weiterer Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher gestern. Die drei Männer müssen nun mit Strafverfahren unter anderem wegen Angriffs aus Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung rechnen. Da sich die Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung auch wiederholt im Gleisbett befanden, wurde der Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen zeitweise eingestellt. Hinweise von Zeugen an Telefon 0 61 92 / 20 790. ulk