Polizisten angegriffen

Widerstand bei Festnahme

Hofheim - Am Mittwochabend haben zwei Jugendliche bei einer Kontrolle erheblichen Widerstand geleistet und verletzten drei Polizisten. Gegen 21 Uhr wurden die Beamten zum Gelände einer Schule in der Ost-endstraße gerufen, da sich dort zwei Jugendliche lautstark streiten würden und einer gegen geparkte Fahrzeuge getreten habe. An Ort und Stelle traf eine Streife auf einen 15 Jahre alten Hofheimer und eine gleichaltrige Niedernhausenerin. Die Beamten wollten den Sachverhalt aufklären, als plötzlich die Stimmung umschlug und die jungen Leute ihre Aggressionen gegen die Polizisten richteten.

Der Junge sprach wüste Beleidigungen und Drohungen aus. Als er daraufhin festgenommen werden sollte, trat er und biss einem der Polizisten in den Arm. Offenkundig weil der Bursche zu Boden gebracht und gefesselt werden sollte, ging dann die Niedernhausenerin auf die Polizisten los und schlug einer Beamtin ins Gesicht. Mit Hilfe von weiteren Streifen gelang es, die Situation unter Kontrolle zu bringen, so die Polizei weiter. Da das jugendliche Duo unter dem Einfluss von Alkohol stand, nahm ein Arzt den beiden Blut ab. Schließlich wurden die Erziehungsberechtigten informiert. red