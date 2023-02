Polizeieinsatz wegen einer Plastikwaffe

Jugendlicher zückt im Streit Attrappe

Hofheim - Am Montagabend nahm die Polizei in Hofheim einen Jugendlichen fest, der zuvor einen weiteren Jungen mit einer Spielzeugwaffe bedroht hatte. Gegen 21 Uhr meldeten Zeugen, dass sie in der Elisabethenstraße in Höhe einer Tankstelle Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen beobachteten, bei denen einer der Beteiligten eine Schusswaffe hervorgeholt haben soll.

Nachdem sofort mehrere Streifen entsandt wurden, konnten diese schließlich auf einem Schulhofgelände in der Gartenstraße einen 15-jährigen Bad Sodener antreffen und festnehmen. Die zuvor übermittelte Personenbeschreibung des Täters mit der Waffe stimmte mit der Erscheinung des Jugendlichen überein. Darüber hinaus gelang es den Beamten, vor Ort einen 14-jährigen Hofheimer festzustellen, welcher angab, von dem Bad Sodener zuvor bedroht worden zu sein.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten in der näheren Umgebung die besagte Waffe auffinden. Es handelte sich um eine Plastikwaffe ohne offenen Lauf. Die Jugendlichen wurden zur Polizeistation gebracht und die Erziehungsberechtigten informiert. Der 15-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. red