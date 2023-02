Polar Mohr ist verkauft

Teilen

Das Areal von Polar Mohr in der Hattersheimer Straße wurde bereits Ende letzten Jahres veräußert. archiv © babs

Finanzinvestor aus Wien übernimmt alle 300 Mitarbeiter

Hofheim - Es ist das Ende eines Familienunternehmens - aber immerhin nicht das Ende des Unternehmens an sich: Der Hofheimer Maschinenbauer Polar Mohr und die noch traditionsreichere, bereits 1906 gegründete Adolf Mohr Maschinenfabrik haben den Besitzer gewechselt und dazu den Namen und firmieren jetzt als „Polar Cutting Technologies GmbH“. Damit sei das Schutzschirmverfahren für diese Teile der Polar Group „erfolgreich beendet“. Das hat das Unternehmen bekannt gegeben.

100 Prozent der Anteile, die zuvor die 16 Gesellschafter gehalten hatten, allesamt Nachfahren des Firmengründers Adolf Mohr und seiner Söhne Karl und Rudolf, werden vom österreichischen Finanzinvestor SOL Capital übernommen. Unternehmenssitz bleibt Hofheim. Geschäftsführer der Polar Cutting Technologies ist Thomas Raab, der erst im Laufe des Schutzschirmverfahrens zusätzlich in die Geschäftsführung der Polar Group geholt worden war, die seit März 2020 von Michael Wombacher geleitet wurde.

Nach eigenen Angaben stellt die SOL Capital Management mit Sitz in Wien Unternehmen „Eigenkapital in Restrukturierungsphasen oder Sondersituationen zur Verfügung“. Ein Managementteam begleite dann die Geschäftsführung des Beteiligungsunternehmens. Investiert wird grundsätzlich „in Industrie-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen mit Firmensitz im deutschsprachigen Raum“. Voraussetzung ist ein Mindestumsatz von 20 Millionen Euro. Die Kapitalgeber erhoffen sich am Ende natürlich Gewinne für die Investoren, die die Fonds speisen, mit deren Mitteln das Geschäftsmodell betrieben wird. Für den Hofheimer Maschinenbauer die wichtigste Botschaft: Alle 300 Mitarbeiter in Hofheim und Shanghai sollen ohne Auswirkungen auf ihre Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Nach Unternehmensangaben unterstützt der langjährige Partner Heidelberger Druckmaschinen AG die Investorenlösung und sichere den weltweiten Vertrieb und Service von Polar-Produkten.

Noch nicht klar ist, was aus der Dienst Verpackungstechnik und ihren 70 Mitarbeitern wird. Sie bleibt vorerst weiter unter dem Schutzschirmverfahren. Die Gespräche mit Interessenten liefen „auf Hochtouren weiter“, heißt es. Polar Mohr hatte das Hochheimer Unternehmen, das vor allem Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie wie Pizzakartons herstellt, 2011 übernommen und 2020 nach Hofheim umgesiedelt.

Für die Mitarbeiter von Dienst hoffe man nun auf „eine vergleichbare Lösung“ wie für Polar und die Adolf Mohr Maschinenfabrik, lässt die Familie Mohr verlauten. Sie äußert sich erfreut über die „zukunftsweisende Lösung“ für das nicht zuletzt infolge von Zulieferproblemen in finanzielle Schieflage geratene Traditionsunternehmen, das seit Jahren mit sich verändernden Marktbedingungen und verspäteten Anpassungen an diese kämpft.

Der neue Geschäftsführer Thomas Raab zeigt sich zuversichtlich, dass es dem Unternehmen Polar Cutting Technologies nun gelingen wird, „unsere Innovationsführerschaft weiter auszubauen und zu festigen“. Durch den Neustart und die zusätzlichen Eigenmittel werde „unsere Stellung als Branchenleader“ beflügelt.

Rechtsanwalt Dr. Robert Schiebe, der im Rahmen des Schutzschirmverfahrens als Generalbevollmächtigter der Polar Gruppe eingesetzt war, erklärte: In nur fünf Monaten sei sowohl der Verkauf des rund 48 000 Quadratmeter großen Firmengeländes wie der beiden Schneidemaschinen-Unternehmen gelungen. Das Geld der SOL wird nicht zuletzt für ein neues Werk - möglicherweise in Diedenbergen - gebraucht, das, so Polar, „heutigen Produktionsanforderungen entspricht.“ babs