Plötzlich sind die Schlaglöcher weg

Schauen Sie sich das an - Werner Wagner zeigt mit seinem Zollstock ein Loch in der Wielandstraße. babs © babs

Werner Wagner regt sich monatelang über untätige Stadt auf / Anruf bei der Presse bringt Stein ins Rollen

Hofheim - Werner Wagner ist sauer. Seit Monaten ärgern ihn viele Stellen im Asphalt, über die sein Auto holpert. „Das ist für Radfahrer sogar gefährlich“, findet der Hofheimer, der nicht nur alle kleineren und größeren Schlaglöcher an der Breckenheimer Straße und der Wielandstraße kennt, sondern auch in vielen anderen Straßen der Kreisstadt nicht mit dem Zustand der Asphaltdecken oder auch der Bürgersteige zufrieden ist.

Im Rathaus ist er deswegen schon etliche Male vorstellig geworden. Er kenne alle zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, versichert er. Doch entweder werde er vertröstet nach dem Motto: „Uns steht dafür noch kein Geld zur Verfügung, weil der Etat noch nicht verabschiedet ist“, oder es heiße, die Bauhof-Mitarbeiter hätten es mit so vielen Straßen zu tun und zuerst seien schlimmere Schäden an der Reihe.

Für Werner Wagner unverständlich. Denn je länger man warte, ein Loch zu verfüllen, desto größer werde es doch, meint der mittlerweile im Ruhestand befindliche frühere Unternehmer. Gern zeigt er der Reporterin die Löcher, die ihn stören. Nicht alle sind so, dass sie wirklich zum Aufregen wären, aber einige sind doch schon so, dass etwas passieren müsste. „Dass da keiner mal kommen kann mit einem Eimer . . .“, sagt Werner Wagner. Zumal Bürgermeister Christian Vogt (CDU) im Wahlkampf um den Chefposten im Rathaus schließlich versprochen hatte, er werde etwas gegen die Schlagloch-Misere tun.

Nach dem Ortstermin am Mittwoch, 19. Juli, hat er sich also gleich an die Pressestelle des Rathauses gewandt. Doch die blieb lange stumm. Die Urlaubszeit mache es schwer, die richtigen Ansprechpartner zu erreichen, bat Stadt-Sprecher Jonathan Vorrath um Geduld. Er habe einfach auch noch nicht alle Zahlen beisammen und man wolle ja eine fundierte Antwort geben. Knapp zwei Wochen ließ die auf sich warten. Reichlich Gelegenheit für das Bauhof-Team, die genannten Straßen mit ein paar Eimern Kalt-Asphalt abzufahren und die Löcher zu stopfen.

Dass dies tatsächlich geschehen ist, zeigt ein erneuter Besuch am Rosenberg. Wo Schlaglöcher waren, auch kleinere, sind sie mit frischen Asphalt-Flecken verfüllt. Ob das nun routinemäßig geschehen ist, wie der Rathaussprecher glauben machen möchte, oder ob es nach der Anfrage der Reporterin einen Wink in Richtung Bauhof gab, lässt sich nicht überprüfen. Man sei aber schon in der 29. Kalenderwoche einmal mehr auf diesen Straßen unterwegs gewesen, habe ihm der Bauhof in der vergangenen, 30. Kalenderwoche mitgeteilt, sagt Vorrath.

Am Beginn der 31. Woche gab’s nun die komplette Antwort aus der Verwaltung. Die betont, dass die Stadt „seit 2019 die Erneuerung des 190 Kilometer umfassenden Straßennetzes“ vorantreibe. Jährlich würden allein 1300 bis 2000 Quadratmeter „im sogenannten DSK-Verfahren, das eine schnelle großflächige Erneuerung ermöglicht“, saniert, so Vorrath. Summa summarum sind seit Beginn der Aktion auf diese Weise 8200 Quadratmeter wieder in einen guten Straßenzustand versetzt worden. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist 7140 Quadratmeter groß. Oder anders: Bei einer mittleren Straßenbreite von sechs Metern ist das sanierte Straßenstück 1166,7 Meter lang. Dafür wurden 350 Tonnen Asphalt nötig.

Zudem nutzt der Bauhof den besagten Kalt-Asphalt zum Löcherstopfen. Für 2023 rechne man mit einem Verbrauch von „voraussichtlich über 60 Tonnen“, so der Rathaussprecher. Er versichert zudem, der Fachdienst Verkehrsanlagen und der Bauhof kontrollierten das Straßennetz „fortwährend, um Mängel schnellstmöglich abzustellen. So auch auf der genannten Breckenheimer Straße und der Wielandstraße“. Hier habe es schon mehrfach Ortstermine und Kontrollfahrten gegeben.

Bürgermeister Christian Vogt räumt ein: „Mancherorts im Stadtgebiet ist der Zustand der Straßen weiterhin nicht tragbar.“ Deshalb halte man auch an dem Ziel fest, „an diesen Orten schnell Abhilfe zu schaffen“.

Dabei habe sich das DSK-System gut bewährt. Mit ihm sei eine deutlich günstigere Sanierung möglich, als es mittels einer grundhaften Erneuerung der Fall sei. „305 Tonnen Asphalt sowie 8200 Quadratmeter Straßenbelag sind erst der Anfang“, versichert der Bürgermeister. Die Stadt sehe das Programm als „langfristige Maßnahme“.

Vogt fordert Bürgerinnen und Bürger bei der Gelegenheit auf, den „Mängelmelder“ bei kritischen Stellen zu nutzen. Dieser ist über die städtische Webseite www.hofheim.de aufrufbar.