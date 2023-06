Per Mausklick ins Amt

Termine online vereinbaren

Hofheim - Das Online-Angebot der Kreisverwaltung wird ausgebaut. Seit kurzem können beim Bauamt auch Termine der Bauberatung und des Denkmalschutzes online vereinbart werden. Außerdem ist die Zahl von Online-Anträgen in der Kreisverwaltung auf mittlerweile rund 50 gewachsen, ein Online-Portal für Bauanträge werde vorbereitet. „Wir bringen unseren digitalen Bürgerservice weiter voran“, so Landrat Michael Cyriax (CDU). Für persönliche Gespräche stünden die Mitarbeiter weiterhin zur Verfügung. „Aber wir wollen den Bürgern den Weg ins Landratsamt möglichst ersparen, daher weiten wir die Online-Angebote aus.“

Schon seit längerem können in verschiedenen Bereichen der Kreisverwaltung Termine online vereinbart werden - unter anderem im Straßenverkehrsamt, im Kommunalen Jobcenter, im Bereich Asyl und Ausländer und bei den Baulasten. „Bei der Bauberatung und im Denkmalschutz sollen Termine nach einer Übergangszeit nur noch online vergeben werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Zudem werde das Angebot an Online-Formularen ständig ausgeweitet: So könnten sich die Bürger in vielen Fällen Termine in den Ämtern sparen. Zudem arbeite der Kreis an einem Portal, über das auch Bauanträge digital eingereicht werden können. Einzelheiten dazu und der Zeitpunkt stehen aber aktuell noch nicht fest.

Terminvereinbarungen und Online-Formulare gibt es auf der Internetseite des Kreises (www.mtk.org) unter „Unser Service“. Erreichbar sind sie auch über die MTK-App unter „Online-Terminvereinbarung“ und „Online-Leistungen“. Die App kann aus dem App-Store oder Google Play heruntergeladen werden. red