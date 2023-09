Parken wird teurer

Gebühr verdoppelt / Zehn Minuten kosten 20 Cent

Hofheim - Wann die Neufassung der Gebührensatzung in Kraft treten wird, das steht zwar noch nicht fest. Aber klar ist, dass die Autofahrer in der Hofheimer Innenstadt bald tiefer in die Tasche greifen müssen, um ihr Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abstellen zu können. Es gab zwar einige Diskussionen in den Gremien, und über manche Details wurde man sich auch nicht einig. Aber die Erhöhung wurde am Ende einstimmig beschlossen.

Vorbei ist es daher mit der griffigen Formel, dass zehn Minuten Parken zehn Cent kostet. Die Gebühr wird glatt verdoppelt, fortan kosten zehn Minuten schon 20 Cent. Außerdem wird die Höchstparkdauer auf drei Stunden festgelegt. Bislang konnte man das Auto drei Stunden und 20 Minuten abstellen, weil dies einen runden Zahlbetrag von zwei Euro ergab. Ganz stichhaltig ist diese Begründung nicht, denn künftig wären für drei Stunden und 20 Minuten vier Euro und somit ebenfalls ein runder Betrag fällig geworden. Die Erhöhung selbst begründet der Magistrat damit, dass die Parkgebühren fortan umsatzsteuerpflichtig sind. Ohne eine Erhöhung müsste die Stadt von den jährlichen Einnahmen von 170 000 Euro rund 27 000 Euro ans Finanzamt überweisen.

Nicht einverstanden sind die Stadtverordneten mit der vom Magistrat vorgeschlagenen extremen Verteuerung der Parkausweise für Anwohner. Diese kosteten bisher 50 Euro für zwei Jahre, der Magistrat wollte 120 Euro im Jahr verlangen. Das Parlament setzte die Gebühren auf 60 Euro jährlich fest; auch das ist mehr als eine Verdoppelung.

Keine Mehrheiten gab es für Änderungsanträge von SPD und Grünen. Die SPD wollte das Chinon-Center von der Erhöhung der Gebühren ausnehmen, um mehr Autos auf diese Parkplätze zu locken. „Wir wollen den Parksuchverkehr aus der Altstadt halten“, begründete Aaron Kowacs den Vorstoß seiner Fraktion. „Das Parkdeck im Center steht oft weitgehend leer“, machte für die Grünen Bettina Brestel klar, warum ihre Fraktion sich der SPD anschloss. Aber die FWG kritisierte diesen Vorschlag als populistisch, und CDU-Fraktionschef Alexander Kurz wies darauf hin, dass die Gebühren im Center ohnehin niedriger seien. Kurz: „Wir haben die Lenkungswirkung doch schon.“

Die Grünen wiederum traten dafür ein, dass die Stadt im Chinon-Center 30 bis 40 Parkplätze anmietet, um sie den Altstadtbewohnern zur Verfügung zu stellen. Auch dies sollte den Parksuchverkehr in der Altstadt verringern. Bürgermeister Christian Vogt hingegen glaubt, dass so viel Platz im Chinon-Center gar nicht zur Verfügung steht, auch weil der Kreis dort Parkplätze für die Lehrer angemietet habe.