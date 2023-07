Parken soll doppelt so teuer werden

Zehn Minuten kosten in der Innenstadt künftig 20 statt 10 Cent

Hofheim - Wer in der Hofheimer Innenstadt sein Auto abstellen möchte, der wird in absehbarer Zeit deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen - jede Minute kostet dann doppelt so viel wie bisher. Teurer werden auch die speziellen Parkausweise für die Anlieger, wobei die Stadtverordneten dabei nicht so weit gehen wollen wie der Magistrat. Vorschläge der Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt und des Gewerbevereins IHH werden nicht berücksichtigt.

Bisher galt die Faustregel, dass zehn Minuten Parken 10 Cent kosten, dieser Betrag wird nunmehr verdoppelt. Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU) wies im Verkehrsausschuss darauf hin, dass die Parkgebühren künftig umsatzsteuerpflichtig werden, die Einnahmen erhöhen sich damit für die Stadt nur von 10 auf 16 Cent. Dazu kommen allgemeine Preissteigerungen in Höhe von 17 Prozent seit der Festlegung der jetzigen Gebühren im Jahre 2014. Für den Magistrat spielt das durchaus eine Rolle, denn er lehnt einen moderateren Vorschlag des Gewerbevereins - 15 Minuten sollen 20 Cent kosten - mit der Begründung ab, dieser würde nur die Umsatzsteuer abdecken.

Altstadtbewohner zahlen ebenfalls mehr

Der Verkehrsausschuss stimmte dem Vorschlag der Verwaltung in diesem Punkt ohne große Diskussionen zu. Man kann daher davon ausgehen, dass die Stadtverordnetenversammlung dies in der kommenden Woche bestätigt. Eine Mehrheit scheint auch sicher für die Anhebung der Preise für das Anwohnerparken. Allerdings fällt diese deutlich moderater aus als vom Magistrat geplant. Wann die neue Satzung in Kraft tritt, steht noch nicht fest.

Der Bewohnerparkausweis für die Bewohner der Altstadt kostet bisher 50 Euro für zwei Jahre, der Magistrat möchte fortan 120 Euro jährlich verlangen - eine Erhöhung um 380 Prozent. Der Magistrat weist darauf hin, dass Städte wie Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe und Wiesbaden zwischen 120 und 360 Euro jährlich nehmen. Beschlossen wurde eine Erhöhung auf jährlich 60 Euro, was eine Erhöhung um 140 Prozent bedeutet.

Der Magistrat hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass die Gebühr keine verkehrspolitische Lenkungswirkung habe hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Daran wird sich aber auch künftig nichts ändern, zumindest nach Einschätzung der Grünen-Stadtverordneten Bettina Brestel. „Keiner in der Altstadt schafft wegen der höheren Gebühren sein Auto ab“, erklärte sie.

Die Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt legt es darauf bisher auch gar nicht an. Ginge es nach dem Verein, dürften die Parkplätze in und rund um die Altstadt zwischen 18 Uhr und 9 Uhr nur von den Anwohnern mit Parkausweis genutzt werden, tagsüber gäbe es eine Höchstparkzeit von zwei Stunden. Auf diese Ideen gingen allerdings weder der Magistrat noch die Stadtverordneten ein.

Die Grünen möchten auf andere Weise etwas für die Altstadtbewohner tun und beantragten, die Stadt möge dauerhaft im Chinon-Center Parkplätze für die Autos der Altstadtbewohner anmieten. Für deren Nutzung wäre dann ebenfalls ein Anwohnerparkausweis notwendig. Dieser Antrag wurde zwar abgelehnt, weil nur die Hälfte der Ausschussmitglieder zustimmen wollte. Doch die Linken haben im Ausschuss kein Stimmrecht, im Parlament aber schon - und deswegen könnte es in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für den Vorstoß geben.

Überhaupt ist noch offen, wie es mit den Parkplätzen im Chinon-Center weitergeht. Betrieben werden diese von der städtischen Hallen- und Parkhaus GmbH, die nach Auskunft von Erstem Stadtrat Wolfgang Exner über steigende Kosten klagt. Mehrere Fraktionen möchten aber, dass die Gebühren dort nicht steigen. Sie hoffen, dass dann mehr Autofahrer ins Chinon-Center fahren, statt in der Innenstadt lange nach anderen Parkplätzen zu suchen. Der Antrag der SPD, diese Gebühren nicht zu erhöhen, wurde zwar abgelehnt, aber auch in dieser Frage könnte es in der Stadtverordnetenversammlung eine andere Mehrheit geben.